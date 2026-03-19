Efectul relațiilor dificile asupra sănătății: Fiecare persoană stresantă din viața ta îți poate accelera îmbătrânirea

Un studiu recent, publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, arată că persoanele care generează stres constant în viața noastră pot contribui la accelerarea procesului de îmbătrânire biologică.

Impactul asupra organismului

Cercetarea a analizat modul în care relațiile dificile influențează sănătatea. Participanții au fost rugați să identifice persoanele din cercul lor social care le provoacă frecvent stres sau le complică viața de zi cu zi.

Rezultatele indică faptul că aproape 30% dintre participanți aveau cel puțin o astfel de persoană în via'a lor, iar aproximativ 10% au raportat două sau mai multe.

Fiecare relație stresantă a fost asociată cu o vârstă biologică mai mare cu aproximativ 9 luni și un ritm de îmbătrânire accelerat cu 1,5%.

Cum a fost măsurată îmbătrânirea

Pentru evaluarea impactului, cercetătorii au analizat probe de salivă, utilizate pentru a determina două aspecte: diferența dintre vârsta biologică și cea cronologică, precum și viteza de îmbătrânire.

Deși stresul pe termen scurt poate avea efecte benefice, contribuind la adaptare și reziliență, expunerea prelungită – inclusiv cea generată de relații tensionate – poate afecta organismul în mod similar altor factori cronici, precum sărăcia sau discriminarea.

Familia, cea mai puternică sursă de stres

Impactul a fost mai pronunțat în cazul relațiilor de familie. Aproape 10% dintre părinți și copii au fost percepuți ca surse constante de stres, comparativ cu doar 3,5% dintre prieteni. Specialiștii explică acest fenomen prin dificultatea de a întrerupe sau limita relațiile familiale, care sunt adesea de lungă durată și profund interconectate.

În mod surprinzător, relațiile tensionate cu partenerii de viață nu au fost asociate în aceeași măsură cu îmbătrânirea accelerată. Cercetătorii sugerează că sprijinul emoțional existent în aceste relații poate compensa efectele conflictelor ocazionale.

Relațiile, între stres și percepție

Autorii studiului atrag atenția că legătura dintre stres și îmbătrânire nu este unidirecțională. Persoanele care îmbătrânesc mai rapid sau se confruntă cu probleme de sănătate pot deveni mai iritabile sau mai sensibile, percepând interacțiunile ca fiind mai stresante.

În plus, factori precum depresia, anxietatea sau experiențele dificile din copilărie pot influența atât percepția relațiilor, cât și procesul de îmbătrânire.

Implicații pentru sănătate

Studiul arată că relațiile dificile sunt asociate nu doar cu îmbătrânirea accelerată, ci și cu o stare generală de sănătate mai slabă, un risc crescut de anxietate și depresie, precum și cu afecțiuni cronice, potrivit sciencealert.com.