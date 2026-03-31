Trump „aruncă în aer” NATO: Critici fără precedent la adresa Franței și Marii Britanii

„Toate acele țări care nu pot obține combustibil pentru avioane din cauza Strâmtorii Ormuz, cum ar fi Regatul Unit, care a refuzat să se implice în decapitarea Iranului, am o sugestie pentru voi:

Numărul 1, cumpărați de la SUA, avem destul, și Numărul 2, găsiți puțin curaj întârziat, mergeți în Strâmtoare și pur și simplu LUAȚI-l.

Va trebui să începeți să învățați cum să luptați pentru voi înșivă, SUA nu vor mai fi acolo să vă ajute, așa cum voi nu ați fost acolo pentru noi.

Iranul a fost, practic, decimat. Partea grea e trecută. Mergeți să vă luați propriul petrol!

Președintele DJT", a scris Trump pe Truth Social.

O a doua postare făcută de președintele american îl vizează pe președintele Franței, Emmanuel Macron.

„Franța nu a permis avioanelor încărcate cu provizii militare care se îndreptau spre Israel să zboare peste teritoriul francez.

Franța a fost FOARTE NECOOPERANTĂ în ceea ce privește „Măcelarul Iranului”, care a fost eliminat cu succes! SUA VA ȚINE MINTE!!!

Președintele DJT", susține Trump.

După Spania, presa relatează marți că și Italia a refuzat permisiunea ca aeronavele militare americane care se îndreptau spre Orientul Mijlociu să aterizeze la o bază din Sicilia, potrivit Corriere della Sera.

Se pare că zborurile au fost depuse fără autorizația corespunzătoare și nu se calificau drept misiuni de rutină sau logistice, ceea ce înseamnă că necesitau aprobare formală și supraveghere parlamentară.

Administrația Trump a propus transferul controlului asupra Strâmtorii Ormuz către un consorțiu internațional, potrivit The Daily Telegraph, care citează surse diplomatice.

Conform acestora, Rubio a prezentat inițiativa la o întâlnire a miniștrilor de externe ai G7. Acesta a subliniat faptul că navigația în Strâmtoarea Ormuz trebuie să fie liberă și să nu facă obiectul unor taxe.

În plus, SUA consideră că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este în viață, dar grav rănit. Trump a declarat acest lucru într-un interviu pentru ziarul New York Post.

(sursa: Mediafax)

Iulian Mosneagu, iulian.mosneagu@mediafax.ro

Keywords:TRUMP, IRAN