Trump suspendă negocierile comerciale cu Canada din cauza unei reclame cu cuvintele lui Reagan

Trump suspendă negocierile comerciale cu Canada din cauza unei reclame cu cuvintele lui Reagan

de Redacția Jurnalul    |    24 Oct 2025   •   19:15
Președintele SUA, Donald Trump, anunță suspendarea imediată a tuturor negocierilor comerciale cu Canada. Acuză guvernul canadian că a citat greșit fostul președinte Ronald Reagan într-o campanie publicitară împotriva tarifelor vamale.

Decizia vine după ce o reclamă finanțată de Ontario a folosit fragmente dintr-un discurs al lui Reagan din 1987 pentru a critica politicile protecționiste ale lui Trump.

Reclama canadiană care folosește cuvintele fostului președinte american Ronald Reagan a declanșat o criză diplomatică și comercială între Washington și Ottawa, președintele Donald Trump anunțând ruperea bruscă a negocierilor comerciale cu țara vecină.

„Din cauza comportamentului lor rușinos, toate negocierile comerciale cu Canada sunt încetate”, a scris Trump pe Truth, fără a oferi detalii suplimentare despre durata acestei suspendări.

În 1987, într-un discurs radiofonic, președintele Ronald Reagan a îndemnat Congresul să nu urmărească politici protecționiste împotriva Japoniei, criticând dur efectele economice ale tarifelor vamale.

Fragmente din acest discurs istoric au fost folosite într-o reclamă finanțată de guvernul provinciei Ontario, Canada, într-un ton clar critic față de politicile actualului președinte american privind tarifele vamale, care reprezintă o sursă majoră de tensiune în relațiile dintre Ottawa și Washington.

Întrebat despre motivele reacției sale, Trump a acuzat că reclama este falsă și, mai ales, că difuzarea ei are scopul de a „interfera cu decizia Curții Supreme a SUA”, care examinează un recurs împotriva multora dintre tarifele impuse de administrația sa.

Nu este clar dacă președintele a discutat cu prim-ministrul canadian Mark Carney sau cu altcineva din guvernul canadian înainte de a anunța anularea negocierilor comerciale.

Fundația și Institutul Prezidențial Ronald Reagan au declarat într-o declarație publicată pe rețelele sociale că reclama din Ontario a utilizat în mod „selectiv” înregistrări audio și video din discursul lui Reagan, scoțându-le astfel din context.

„Reclama denaturează discursul prezidențial difuzat la radio”, se arată în declarație, fără a se preciza însă în mod specific în ce fel ar fi fost distorsionat mesajul original.

Referitor la reacția Fundației Reagan, potrivit The New York Times, aceasta a declanșat răspunsul virulent al lui Trump, care a scris pe Truth: „Fundația Ronald Reagan tocmai a anunțat că Canada a utilizat în mod fraudulos o reclamă, care este FALSĂ, în care Ronald Reagan vorbește negativ despre tarifele vamale”.

Biroul prim-ministrului Carney și Casa Albă nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii din partea The New York Times, lăsând nesigură evoluția acestei crize diplomatice și comerciale neprevăzute.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: trump negocieri comercial canada
