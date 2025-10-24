Trump suspendă negocierile comerciale cu Canada din cauza unei reclame cu cuvintele lui Reagan

Decizia vine după ce o reclamă finanțată de Ontario a folosit fragmente dintr-un discurs al lui Reagan din 1987 pentru a critica politicile protecționiste ale lui Trump.

Reclama canadiană care folosește cuvintele fostului președinte american Ronald Reagan a declanșat o criză diplomatică și comercială între Washington și Ottawa, președintele Donald Trump anunțând ruperea bruscă a negocierilor comerciale cu țara vecină.

„Din cauza comportamentului lor rușinos, toate negocierile comerciale cu Canada sunt încetate”, a scris Trump pe Truth, fără a oferi detalii suplimentare despre durata acestei suspendări.

În 1987, într-un discurs radiofonic, președintele Ronald Reagan a îndemnat Congresul să nu urmărească politici protecționiste împotriva Japoniei, criticând dur efectele economice ale tarifelor vamale.

Fragmente din acest discurs istoric au fost folosite într-o reclamă finanțată de guvernul provinciei Ontario, Canada, într-un ton clar critic față de politicile actualului președinte american privind tarifele vamale, care reprezintă o sursă majoră de tensiune în relațiile dintre Ottawa și Washington.

Întrebat despre motivele reacției sale, Trump a acuzat că reclama este falsă și, mai ales, că difuzarea ei are scopul de a „interfera cu decizia Curții Supreme a SUA”, care examinează un recurs împotriva multora dintre tarifele impuse de administrația sa.

Nu este clar dacă președintele a discutat cu prim-ministrul canadian Mark Carney sau cu altcineva din guvernul canadian înainte de a anunța anularea negocierilor comerciale.

Fundația și Institutul Prezidențial Ronald Reagan au declarat într-o declarație publicată pe rețelele sociale că reclama din Ontario a utilizat în mod „selectiv” înregistrări audio și video din discursul lui Reagan, scoțându-le astfel din context.

„Reclama denaturează discursul prezidențial difuzat la radio”, se arată în declarație, fără a se preciza însă în mod specific în ce fel ar fi fost distorsionat mesajul original.

Referitor la reacția Fundației Reagan, potrivit The New York Times, aceasta a declanșat răspunsul virulent al lui Trump, care a scris pe Truth: „Fundația Ronald Reagan tocmai a anunțat că Canada a utilizat în mod fraudulos o reclamă, care este FALSĂ, în care Ronald Reagan vorbește negativ despre tarifele vamale”.

Biroul prim-ministrului Carney și Casa Albă nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii din partea The New York Times, lăsând nesigură evoluția acestei crize diplomatice și comerciale neprevăzute.

(sursa: Mediafax)