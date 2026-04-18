Decizie controversată: Trump vrea să legalizeze terapiile cu substanțe psihedelice

Trump pregătește o schimbare majoră: ordin executiv pentru legalizarea cercetării drogurilor psihedelice în tratarea PTSD

O posibilă decizie a fostului președinte american Donald Trump ar putea marca un moment de cotitură în medicina modernă. Potrivit unor surse apropiate administrației, acesta intenționează să semneze un ordin executiv care să faciliteze cercetarea asupra substanțelor psihedelice, considerate până acum extrem de controversate, potrivit Daily Mail.

Planul care ar putea schimba tratamentele pentru sănătatea mintală

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, inclusiv în The Washington Post și CBS News, Donald Trump lucrează la un ordin executiv menit să ofere noi direcții pentru cercetarea medicală a substanțelor psihedelice.

Inițiativa vizează în special compuși precum psilocibina și ibogaine, care sunt studiați pentru potențialul lor în tratarea tulburării de stres post-traumatic (PTSD) și a leziunilor cerebrale.

Trump a sugerat deja că urmează să facă un anunț „foarte pozitiv”, în cadrul unei declarații făcute la bordul avionului Air Force One, alimentând speculațiile privind această schimbare majoră de politică.

Ibogaine – substanța controversată care atrage atenția medicilor

Ibogaine este un compus psihoactiv extras din rădăcina unui arbust originar din Africa Centrală. În prezent, este clasificat drept substanță de tip Schedule I de către Drug Enforcement Administration, ceea ce înseamnă că nu are utilizări medicale acceptate oficial și prezintă un risc ridicat de abuz.

În aceeași categorie se află droguri precum heroina sau ecstasy. Cu toate acestea, interesul pentru ibogaine a crescut semnificativ în ultimii ani, mai ales în comunitatea științifică.

În anumite țări, precum Mexic, Canada sau Germania, utilizarea acestei substanțe nu este reglementată strict, ceea ce a permis dezvoltarea unor terapii alternative.

Studii recente și rezultate promițătoare

Un studiu realizat de Stanford Medicine în 2024 a oferit rezultate surprinzătoare. Cercetarea a arătat că ibogaine, administrată în combinație cu magneziu pentru protecția cardiacă, a redus semnificativ simptomele de PTSD, anxietate și depresie în rândul veteranilor de război.

Coordonatorul studiului, Nolan Williams, a declarat că efectele sunt „dramatice” și fără precedent în tratamentul leziunilor cerebrale traumatice.

Aceste descoperiri au alimentat presiunea asupra autorităților pentru a permite studii suplimentare și eventuale aplicații clinice.

Susținere din partea politicienilor și organizațiilor

Inițiativa are deja sprijin din partea unor figuri politice influente. Fostul guvernator al Texasului, Rick Perry, a lansat organizația Americans for Ibogaine pentru a promova cercetarea și accesul responsabil la acest tip de tratament.

De asemenea, organizații precum Veterans Exploring Treatment Solutions susțin că aceste terapii pot schimba radical viața persoanelor afectate de traume severe.

Ce urmează dacă ordinul va fi semnat

Dacă Donald Trump va semna acest ordin executiv, SUA ar putea deschide oficial calea către finanțarea federală a studiilor asupra ibogaine și a altor psihedelice.

Această decizie ar putea reprezenta un punct de cotitură în modul în care sunt tratate afecțiunile psihice, în special în cazul veteranilor de război.

În același timp, măsura ar genera și controverse, având în vedere statutul actual al acestor substanțe și riscurile asociate.