Trump: „Prețurile la benzină nu sunt foarte mari”

Președintele american Donald Trump a declarat joi, la Casa Albă, că prețurile la benzină „nu sunt foarte mari” și a sugerat că prețurile petrolului vor scădea față de nivelurile de dinainte de război, odată ce se va ajunge la un acord, notează CNN.

Trump a legat evoluția pieței energetice de negocieri aflate în desfășurare și de posibile acorduri care ar putea influența costul petrolului la nivel internațional.

„Ei bine, nu sunt foarte mari, dacă te uiți la ce ar fi trebuit să fie, pentru a scăpa de o armă nucleară cu pericolul pe care îl implică. Așadar, prețurile la benzină au scăzut foarte mult în ultimele trei, patru zile”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă.

„Cred că avem o negociere foarte reușită în desfășurare chiar acum”, a adăugat Trump ulterior.

„Dacă se va întâmpla, va fi anunțată destul de curând, iar asta ne va oferi petrol gratuit, Strâmtoarea Ormuz gratuită, totul va fi frumos. Și cred că prețul petrolului vostru va scădea la un nivel mai scăzut decât era înainte.”, a spus el.

În același timp, el a respins criticile privind evoluția inflației.

„Am moștenit cele mai mari prețuri din istoria țării noastre, cea mai gravă inflație din istoria țării noastre. O voi reduce la o cifră foarte mică… și tot este mică”, a spus Trump.

Datele pieței arată că prețul mediu al carburanților rămâne ridicat, cu valori de peste 4 dolari pe galon pentru benzină obișnuită și peste 5 dolari pentru motorină, conform indicatorilor naționali.

(sursa: Mediafax)