Trump, despre războiul din Ucraina: Toată lumea e de vină, Putin e de vină, toți sunt de vină

Trump a fost întrebat dacă îl „recompensează pe Putin” prin organizarea unei întâlniri după invazia Rusiei în Ucraina.

Donald Trump a fost întrebat din nou despre întâlnirea sa cu Vladimir Putin și dacă aceasta sau stimulentele pentru pace recompensează Rusia pentru invazia Ucrainei.

„Cred că avem o situație care nu ar fi trebuit să înceapă niciodată, nu ar fi trebuit să înceapă niciodată”, spune Trump, evitând întrebarea.

„Nu a început sub conducerea mea și timp de patru ani nici măcar nu s-a discutat despre asta. (...) Am putut vedea că se va întâmpla, după ce am plecat am putut vedea ce se întâmplă... toată lumea e de vină, Putin e de vină, toți sunt de vină”, a încheiat Trump.

(sursa: Mediafax)