Trump nu vrea să-i ceară scuze Papei Leon

Trump a fost întrebat despre comentariile sale la adresa conducătorului Bisericii Catolice, Papa Leon al XIV care s-a născut în SUA și a încercat să justifice o postare de pe rețelele de socializare, acum ștearsă, în care se înfățișa drept vindecător biblic, spunând că a crezut că imaginea era a lui ca medic, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri organizată în grabă cu reporterii la Casa Albă, relatează AP.

„A fost foarte împotriva a ceea ce fac în legătură cu Iranul și nu poți avea un Iran nuclear. Papa Leon nu ar fi mulțumit de rezultatul final”, a spus Trump, adăugând: „Cred că este foarte slab în ceea ce privește criminalitatea și alte lucruri, așa că nu” îmi voi cere scuze.

„A făcut-o publică”, a adăugat președintele american. „Doar îi răspund Papei Leon.”

Acest răspuns a venit după ce Papa Leon a respins atacurile lui Trump împotriva sa din seara precedentă, spunând reporterilor că apelurile Vaticanului la pace și reconciliere sunt înrădăcinate în Evanghelie și că nu se teme de administrația Trump.

Trump: „Am crezut că e vorba de mine, ca doctor”

Donald Trump a vorbit și despre postarea sa mult criticată de pe rețelele de socializare.

Imaginea postată de președintele SUA îl arăta pe Trump purtând o robă în stil biblic precum Isus Hristos și punându-și mâinile peste un bărbat imobilizat la pat, în timp ce lumina emana din degetele sale - în timp ce un soldat, o asistentă medicală, o femeie care se roagă și un bărbat cu barbă, cu o șapcă de baseball, priveau cu admirație. Cerul de deasupra era plin de vulturi, un steag american și imagini vaporoase.

„Am postat-o ​​și am crezut că e vorba de mine, ca doctor, și că are legătură cu Crucea Roșie”, a spus Trump. „Se presupune că e vorba de mine, ca doctor, să-i fac pe oameni mai buni. Și chiar îi fac pe oameni mai buni. Mult mai buni.”

El a dat vina pe „știrile false” pentru orice confuzie creată de imagine, deși aceasta a atras critici din partea unei game largi de persoane, inclusiv a unor susținători evanghelici ai lui Trump, care au obiectat la ideea că Trump se aseamănă cu Hristos.

(sursa: Mediafax)