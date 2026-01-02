Trump anunță retragerea Gărzii Naționale din Chicago, Los Angeles și Portland

Anunțul președintelui american vine după ce Curtea Supremă a SUA a respins săptămâna trecută cererea sa de a-i permite să desfășoare garda la Chicago pentru a proteja agenții de la imigrări, ca parte a represiunii în curs de desfășurare a administrației împotriva imigrației, potrivit CNN.

„Îndepărtăm Garda Națională din Chicago, Los Angeles și Portland, în ciuda faptului că criminalitatea a fost redusă considerabil datorită prezenței acestor mari Patrioți în acele orașe și numai datorită acestui fapt”, a scris Trump pe Truth Social, argumentând că acele orașe ar „dispărut dacă nu ar fi intervenit guvernul federal”.

El a sugerat posibilitatea unor desfășurări viitoare, scriind: „Ne vom întoarce, poate într-o formă mult diferită și mai puternică, când criminalitatea va începe să crească din nou - este doar o chestiune de timp!”

Blocând desfășurarea gărzii la Chicago, Curtea Supremă a sugerat că puterea unui președinte de a federaliza garda - pe care legea federală o permite atunci când nu mai poate executa legile Statelor Unite cu „forțe regulate” - nu s-ar aplica agenților care protejează aplicarea legilor privind imigrația.

Deși hotărârea a reprezentat o lovitură pentru eforturile administrației sale de a combate imigrația ilegală, părea probabil ca Trump să poată încă invoca Legea Insurecției pentru a desfășura forțe regulate în Chicago și în alte orașe.

Invocarea legii secolului al XIX-lea - o mișcare controversată pe care Trump și consilierii săi au tachinat-o în repetate rânduri în timpul campaniei din 2024 și la începutul celui de-al doilea mandat - i-ar oferi autoritate largă pentru a eluda restricțiile privind utilizarea armatei pe plan intern.

(sursa: Mediafax)