Trump retrage invitația adresată prim-ministrului canadian de a se alătura „Consiliului pentru pace”

de Redacția Jurnalul    |    23 Ian 2026   •   13:45
Sursa foto: Hepta/Donald Trump retrage invitația adresată Canadei în vederea aderării la Consiliul pentru pace, noua inițiativă a liderului american

Președintele Donald Trump a declarat joi că retrage invitația adresată anterior prim-ministrului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru pace”.

Într-o postare pe Truth Social adresată lui Carney, Trump a scris că retrage invitația adresată liderului canadian de a se alătura celui pe care l-a numit „cel mai prestigios consiliu de lideri care a existat vreodată”, notează CNN.

„Vă rog să considerați această scrisoare ca o confirmare a faptului că Consiliul Păcii își retrage invitația adresată dumneavoastră cu privire la aderarea Canadei”, a scris Trump.

Joi dimineață, președintele a prezentat Consiliul Păcii la Davos, în Elveția.

Consiliul, prezidat pe termen nelimitat de Trump, a fost conceput inițial ca un organism limitat, însărcinat cu supravegherea reconstrucției Fâșiei Gaza, devastată de războiul de doi ani purtat de Israel. Cu toate acestea, scopul său s-a extins de atunci pentru a aborda conflictele din întreaga lume, iar proiectul de cartă, care a fost trimis împreună cu invitațiile de aderare, nici măcar nu face referire la Gaza.

Carney, care a criticat în repetate rânduri faptul că Trump a distrus „ordinea bazată pe reguli” la nivel global și a impus tarife punitive, intenționa să se alăture cu anumite condiții. El a spus că detaliile, inclusiv cele financiare, nu au fost încă stabilite.

(sursa: Mediafax)

