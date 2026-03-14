Tinerii români, la coada Europei când vine vorba de limbi străine

"Elevii din România învaţă la şcoală printre cele mai multe limbi străine din Uniunea Europeană, dar, în mod paradoxal, tinerii români sunt printre europenii care cunosc cele mai puţine limbi străine", arată datele Eurostat prelucrate de Monitorul Social.



Potrivit datelor analizate, aproape toţi elevii din România (99,9%) din învăţământul primar şi secundar (liceal) studiază cel puţin o limbă străină, iar aproximativ 60% învaţă două sau mai multe limbi străine.



"Aceste procente ne situează între cele trei ţări din Uniunea Europeană în care învăţământul general oferă acces la dobândirea celor mai multe competenţe în domeniul limbilor străine, după Luxemburg, unde 81% dintre elevi învaţă două limbi străine sau mai multe, şi Finlanda (65%). Cu toate acestea, procentul tinerilor între 18 şi 24 de ani din România care cunosc cel puţin o limbă străină este de 73,7%, ceea ce ne plasează pe locul 24 din 27 de state membre analizate", se menţionează în comunicat.



Media UE este de 87,3% dintre tineri care cunosc cel puţin o limbă străină. Doar state precum Irlanda (67,9%), Ungaria (68,8%) şi Bulgaria (72,4%) înregistrează valori mai scăzute decât în România, în timp ce în ţări precum Slovenia, Luxemburg, Letonia sau Suedia peste 96% dintre tineri vorbesc cel puţin o limbă străină, precizează sursa citată.



Totodată, numai 28,2% dintre tinerii români cunosc cel puţin două limbi străine, mult sub media europeană de 50,3%. Mai mult de un sfert (26,4%) dintre tinerii români nu cunosc nicio limbă străină, plasând România printre statele cu cele mai mari ponderi din Uniunea Europeană la acest capitol.



Astfel, doar Irlanda (32%), Ungaria (31,2%) şi Bulgaria (27,6%) înregistrează valori mai ridicate.



Datele evidenţiază şi o diferenţă semnificativă între generaţii: în timp ce 73,7% dintre tinerii din România cu vârste între 18-24 de ani cunosc cel puţin o limbă străină, în rândul românilor cu vârste între 55 şi 64 de ani procentul este de numai 30%.

