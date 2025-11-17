Trump se sucește și îndeamnă republicanii să voteze pentru publicarea dosarelor Epstein

Președintele SUA, Donald Trump, i-a îndemnat pe republicanii din Camera Reprezentanților să susțină o măsură care ar obliga Departamentul de Justiție să facă publice dosarele legate de Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Schimbarea de poziție a lui Trump este una total diferită de cea pe care a avut-o până acum, în contextul unei presiuni din partea unui bloc din ce în ce mai numeros din partidul său, scrie The New York Times.

„Republicanii din Camera Reprezentanților ar trebui să voteze pentru dezvăluirea dosarelor Epstein, pentru că nu avem nimic de ascuns. Și este timpul să trecem peste această farsă democrată pusă la cale de nebunii radicali de stânga pentru a distrage atenția de la marele succes al Partidului Republican, inclusiv de la recenta noastră victorie asupra „blocajului” democrat”, a scris Trump pe platforma Truth Social, duminică seara.

Reacția lui Trump vine după ce președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, consideră că votul privind publicarea documentelor Departamentului de Justiție în cazul Epstein ar trebui să contribuie la clarificarea acuzațiilor că Trump ar fi avut vreo legătură cu abuzurile și traficul de minore comise de Epstein, scrie Reuters.

Trump și Epstein au fost fotografiați împreună cu zeci de ani în urmă, însă liderul de la Casa Albă a afirmat că cei doi s-au certat înainte de condamnarea lui Epstein.

Totuși, e-mailurile publicate săptămâna trecută de o comisie a Camerei Reprezentanților au arătat că Epstein credea că Trump „știa despre fete”, însă nu e clar ce înseamnă această frază.

Trump a respins recent dosarele Epstein ca fiind o campanie de denigrare a democraților. În plus, președintele american a anunțat săptămâna trecută că are în vedere o solicitare adresată procurorului general Pam Bondi pentru o investigație asupra relațiilor lui Jeffrey Epstein cu o serie de persoane influente, inclusiv figuri pe care el le consideră rivali politici.

„Acum, când democrații folosesc farsa Epstein, care îi implică pe democrați, nu pe republicani, pentru a încerca să se abată de la dezastruoasa lor ÎNCHIDERE și de la toate celelalte eșecuri ale lor, îi voi ruga pe A.G. Pam Bondi și pe Departamentul de Justiție, împreună cu marii noștri patrioți de la FBI, să investigheze implicarea și relația lui Jeffrey Epstein cu Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase și multe alte persoane și instituții, pentru a stabili ce se întâmpla cu ei și cu el”, a scris Trump pe Truth Social.

(sursa: Mediafax)