Trump a cerut ca președintele polonez Nawrocki să-l înlocuiască pe Tusk la întâlnirea pentru Ucraina

Donald Tusk trebuia să participe la teleconferință, însă președintele SUA, Donald Trump, a solicitat ca locul premierului să fie luat de președintele polonez Karol Nawrocki.

Nawrocki, un naționalist conservator și eurosceptic, este un aliat al mișcării politice populiste de dreapta MAGA a lui Trump și a vizitat Casa Albă în timpul campaniei electorale prezidențiale din Polonia din acest an.

El l-a învins pe candidatul partidului pro-european și centrist al lui Tusk în iunie.

„Ieri, chiar înainte de miezul nopții, am primit informații, împreună cu partenerii noștri europeni, că partea americană ar prefera ca Polonia să fie reprezentată de președinte în contactele cu președintele Trump”, a declarat Tusk într-o conferință de presă, potrivit Reuters.

Casa Albă nu a comentat dacă SUA a solicitat ca Nawrocki, și nu Tusk, să participe la convorbire.

Un purtător de cuvânt al guvernului polonez a declarat marți că Tusk, fostul șef al Consiliului European al liderilor, va participa la convorbirea cu Trump.

Însă consilierul pentru politică externă al lui Nawrocki, Marcin Przydacz, a declarat reporterilor că „nu are informații că prim-ministrul Donald Tusk ar fi planificat anterior să participe”.

(sursa: Mediafax)