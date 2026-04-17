Trump, declarații controversate: Iranul „a fost de acord cu tot” și va colabora cu SUA pentru a elimina uraniul

Președintele Trump a declarat într-un interviu telefonic că Iranul „a fost de acord cu tot” și va colabora cu SUA pentru a elimina uraniul îmbogățit, potrivit CBS News.

El a insistat că acest lucru nu va implica trupe tamericane. Dar când a fost întrebat cine îl va recupera, a spus „oamenii noștri”. Președintele a mai spus că materialul va fi transportat în SUA.

Totodată, Donald Trump a dezvăluit că Iranul a fost de acord să înceteze să sprijine grupări teroriste precum Hezbollah și Hamas.

Întrebat când va anunța acordul de pace, Trump a spus că cele două părți se întâlnesc în acest weekend și că SUA își vor continua blocada „până când discuțiile se vor finaliza”.

