Trump, declarații controversate: Iranul „a fost de acord cu tot” și va colabora cu SUA pentru a elimina uraniul

de Redacția Jurnalul    |    17 Apr 2026   •   22:59
Sursa foto: Hepta/Trump susține că Iranul a acceptat să renunțe la sprijinirea Hezbollah și Hamas

Președintele SUA, Donald Trump, susține că Iranul a acceptat să renunțe la sprijinirea unor grupări precum Hezbollah și Hamas. Ca urmare, un acord de pace între SUA și Iran ar putea fi anunțat curând.

Președintele Trump a declarat într-un interviu telefonic că Iranul „a fost de acord cu tot” și va colabora cu SUA pentru a elimina uraniul îmbogățit, potrivit CBS News.

El a insistat că acest lucru nu va implica trupe tamericane. Dar când a fost întrebat cine îl va recupera, a spus „oamenii noștri”. Președintele a mai spus că materialul va fi transportat în SUA.

Totodată, Donald Trump a dezvăluit că Iranul a fost de acord să înceteze să sprijine grupări teroriste precum Hezbollah și Hamas.

Întrebat când va anunța acordul de pace, Trump a spus că cele două părți se întâlnesc în acest weekend și că SUA își vor continua blocada „până când discuțiile se vor finaliza”.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Donald Trump Iran
