x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Trump anunță că SUA vor boicota summitul G20 din Africa de Sud!

Trump anunță că SUA vor boicota summitul G20 din Africa de Sud!

de Redacția Jurnalul    |    08 Noi 2025   •   12:40
Trump anunță că SUA vor boicota summitul G20 din Africa de Sud!
Sursa foto: Hepta

Președintele Donald Trump a declarat că niciun oficial al guvernului SUA nu va participa la summitul Grupului celor 20 din acest an din Africa de Sud, invocând tratamentul aplicat fermierilor albi de către această țară, scrie AP.

Trump anunțase deja că nu va participa la summitul anual al șefilor de stat din economiile lider și emergente ale globului. Vicepreședintele JD Vance urma să participe în locul lui Trump, dar o persoană familiarizată cu planurile lui Vance, a declarat că Vance nu va mai călători acolo pentru summit.

„Este o rușine totală că G20 va avea loc în Africa de Sud”, a spus Trump pe pagina sa de socializare.

Administrația Trump acuză de mult timp guvernul sud-african că permite persecutarea și atacarea fermierilor albi, care reprezintă o minoritate.

Însă guvernul Africii de Sud s-a declarat surprins de acuzațiile de discriminare, deoarece albii din țară au, în general, un nivel de trai mult mai ridicat decât locuitorii de culoare, la mai bine de trei decenii după sfârșitul sistemului apartheid.

La începutul acestei săptămâni, în timpul unui discurs economic ținut la Miami, Trump a declarat că Africa de Sud ar trebui exclusă din Grupul celor 20.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: donald trump boicot SUA g 20
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri