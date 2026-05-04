de Redacția Jurnalul    |    04 Mai 2026   •   11:30
SUA încep eliberarea navelor din Strâmtoarea Ormuz. Anunț al președintelui Trump
Sursa foto: Hepta

Președintele SUA a postat pe TruthSocial pentru a anunța că navele blocate în Strâmtoarea Ormuz vor fi eliberate luni dimineață.

„Le-am spus reprezentanților mei să îi informeze că vom depune toate eforturile pentru a le scoate navele și echipajele în siguranță din strâmtoare”, a transmis președintele, potrivit Al Jazeera.

Trump a adăugat că reprezentanții săi poartă „discuții foarte constructive cu Iranul și că aceste discuții ar putea duce la un rezultat foarte pozitiv pentru toți”.

El a calificat eliberarea strâmtorii drept „un gest umanitar din partea Statelor Unite, a țărilor din Orientul Mijlociu, dar, în special, a Iranului”, întrucât „multe dintre aceste nave rămân fără provizii alimentare”, și a adăugat că oricine va interveni „va fi tratat cu fermitate”.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: iran donald trump stramtoarea ormuz
