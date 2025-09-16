Trump anunță că a fost găsit un cumpărător pentru TikTok

Acordul privind aplicația de social media, care are 170 de milioane de utilizatori în SUA, reprezintă un progres în negocierile de luni de zile dintre cele mai mari două economii ale lumii, menite să detensioneze un război comercial extins care a afectat piețele globale. Trump nu a oferit detalii specifice despre înțelegere, scrie Reuters.

Orice acord ar putea necesita aprobarea Congresului, controlat de republicani, care a adoptat în 2024, în timpul administrației Biden, o lege ce impunea vânzarea forțată a TikTok, pe fondul temerilor că datele utilizatorilor americani ar putea fi accesate de guvernul chinez, permițând Beijingului să spioneze cetățenii SUA sau să desfășoare operațiuni de influență prin aplicație.

Administrația Trump a refuzat în repetate rânduri să aplice legea care ar fi impus închiderea aplicației, de teamă să nu stârnească furia milioanelor de utilizatori și să nu perturbe comunicarea politică, prelungind în schimb de trei ori termenul-limită pentru vânzare. Trump a creditat aplicația cu un rol în câștigarea realegerii sale anul trecut, iar contul său personal are 15 milioane de urmăritori. Casa Albă și-a lansat luna trecută propriul cont oficial de TikTok.

CNBC a relatat marți că acordul ar urma să fie finalizat în 30 până la 45 de zile și că înțelegerea va include atât investitori existenți din compania-mamă chineză ByteDance, cât și investitori noi.

Un acord fusese pregătit și în primăvară. Acesta ar fi separat operațiunile TikTok din SUA într-o nouă companie americană, deținută și administrată majoritar de investitori americani, dar a fost suspendat după ce China a indicat că nu îl va aproba, ca reacție la anunțurile lui Trump privind tarifele vamale ridicate impuse bunurilor chinezești.

(sursa: Mediafax)