VIDEO Trupe şi vehicule militare blindate ruse au intrat în Ucraina dinspre Belarus

Conform surselor citate, numeroase tancuri au pătruns în Ucraina venind dinspre Belarus pe la punctul de frontieră Senkivka. Coloana a fost văzută intrând în Ucraina în jurul orei 6:48 a.m., ora locală. Deocamdată, informaţia nu poate fi confirmată din alte surse.

"În jurul orei 5.00 (5.00, ora României), frontiera Ucrainei a fost atacată de trupe ruse susţinute de Belarus", a anunţat Serviciul ucrainean al Frontierelor.

În prezent, sunt atacuri în nordul şi estul Ucrainei, în regiunile Lugansk, Sumy, Harkiv, Cernihiv şi Zhytomyr.

Conform agenţiei Belta, preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a vorbit joi dimineaţă cu omologul său din Belarus, Aleksandr Lukaşenko.

Rusia a mobilizat, în ultimele săptămâni, aproximativ 30.000 de militari în Belarus, iar Moscova susţinea că trupele ruse participau la "exerciţii militare".

În ultimele săptămâni, Rusia a adunat un număr semnificativ de trupe, vehicule și tancuri în Belarus, lângă granița cu Ucraina. În acest timp, cele două țări au desfășurat exerciții militare comune în toate țările și în apropierea graniței Belarus-ucrainene.

