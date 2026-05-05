Cum vrea Turcia să producă „milioane de drone”

Organizatorii expoziției SAHA, unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate industriei de apărare și aerospațiale, spun că veniturile generate de eveniment vor fi reinvestite în dezvoltarea unor centre de producție și instruire pentru drone la nivel național. Expoziția s-a deschis luni, la Istanbul, și se desfășoară până pe 9 mai.

Haluk Bayraktar, șeful producătorului turc de drone Baykar și președinte al SAHA, a declarat că valoarea contractelor anunțate la ediția din 2024 a ajuns la 6,2 miliarde de dolari, iar ținta pentru 2026 este de 8 miliarde de dolari.

„Vom folosi veniturile generate de expoziția SAHA pentru a crea aceste centre, care ne vor permite să atingem instant capacitatea de producție de milioane de drone la nivel național”, a spus reprezentantul Baykar, citat de Breaking Defense.

Cel mai mare centru ar urma să fie construit la Istanbul, iar aceste unități vor fi deschise inclusiv publicului, pentru a atrage tineri către domeniul dronelor - de la formare până la testare.

Potrivit organizatorilor, peste 1.700 de companii participă la ediția din 2026, dintre care aproximativ 260 din afara Turciei - o creștere majoră față de primele ediții din anii 2000, când participau mai puțin de 20 de firme.

Potrivit lui Ali Bakir, analist și profesor la Universitatea din Qatar, evenimentul a depășit statutul de târg național. „SAHA a evoluat de la o platformă națională la un veritabil punct de întâlnire globaș pentru industria de apărare și aerospațială, iar ediția din 2026 va reflecta această maturitate”, a declarat acesta.

Planul ar putea schimba modul în care este organizată industria de apărare din Turcia, susțin analiștii: „Această inițiativă extinde baza industrială dincolo de centrele tradiționale precum Istanbul, Ankara sau Eskişehir și poate genera competențe locale, o nouă generație de tehnicieni și ingineri și o legătură directă între tineri și tehnologia militară”.

Potrivit acestora, proiectul transformă succesul industriei de drone „dintr-un model bazat pe companii într-un model de mobilizare industrială la nivel național”.

Expoziția va reuni o gamă largă de sisteme noi, în special în zona dronelor și munițiilor inteligente. Compania Baykar va prezenta muniția inteligentă de tip loitering „MIZRAK” - o dronă de atac care poate rămâne în aer pentru a identifica ținte și se autodistruge la impact - cu o rază de peste 1.000 km și funcții asistate de inteligență artificială.

Producătorul turc Havelsan va lansa o dronă de atac cu decolare verticală, iar Roketsan pregătește o nouă muniție inteligentă din familia MAM - bombe ghidate de mici dimensiuni, folosite în special pe drone - descrisă ca având precizie ridicată și impact colateral redus.

Expoziția va include și platforme autonome maritime, atât de suprafață, cât și subacvatice, precum și drone cu rază lungă.

Expoziția atrage și jucători internaționali. Avionul de luptă Eurofighter Typhoon - un aparat multirol dezvoltat de un consorțiu european format din companii din Marea Britanie, Germania, Italia și Spania - va fi expus, după ce Turcia a semnat în 2025 un contract de 10,66 miliarde de dolari pentru achiziția a 20 de aparate.

Analiștii spun că oferta prezentată reflectă maturizarea industriei turce de apărare, capabilă să livreze sisteme testate în luptă la costuri competitive. Dar, deși Turcia își consolidează poziția în industria de apărare, are parte și de provocări.

Experții din domeniul apărării atrag atenția asupra dependenței de tehnologii externe pentru motoare, senzori avansați sau semiconductori, dar și competiția cu mari producători globali. În acest context, Turcia ar putea deveni nu un producător complet de echipamente militare, ci un „hub competitiv de nivel mediu”, specializat în drone, rachete, sisteme navale și tehnologii de câmp de luptă scalabile.

