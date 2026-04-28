Ucraina duce războiul în inima Rusiei: strategia dronelor care schimbă regulile jocului

Cum folosesc ucrainenii dronele pentru a lovi Rusia și a opri avansul trupelor

Ucraina intensifică atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei, vizând infrastructura energetică și trupele de pe front. Într-un interviu rar, comandantul sistemelor fără pilot dezvăluie o strategie agresivă menită să slăbească atât capacitatea militară, cât și moralul inamicului, potrivit BBC.

Lovituri adânci în Rusia: o nouă etapă a războiului

Războiul dintre Ucraina și Rusia intră într-o fază tot mai complexă, în care tehnologia joacă un rol decisiv. În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat atacurile cu drone pe distanțe lungi, lovind ținte strategice aflate la sute sau chiar mii de kilometri în interiorul Rusiei.

Comandantul forțelor de sisteme fără pilot, Robert Brovdi, avertizează că aceste atacuri vor continua și chiar se vor intensifica. Potrivit acestuia, teritoriul rus nu mai poate fi considerat „zonă sigură”, deoarece dronele ucrainene pot ajunge oriunde.

Într-un câmp discret din estul Ucrainei, echipele militare pregătesc lansarea acestor drone. Operațiunile sunt rapide și precise, pentru a evita detectarea de către forțele ruse. În câteva secunde, aparatul se ridică în aer, îndreptându-se spre țintele din Rusia.

Ținte strategice: petrolul și economia de război

Una dintre principalele ținte ale Ucrainei este infrastructura energetică a Rusiei, în special rafinăriile de petrol. Acestea sunt considerate esențiale pentru finanțarea efortului de război al Moscovei.

Potrivit liderilor ucraineni, atacurile au provocat pierderi de miliarde de dolari sectorului energetic rus. Strategia este clară: reducerea veniturilor din exporturi pentru a limita capacitatea Rusiei de a susține conflictul.

Brovdi justifică aceste acțiuni afirmând că resursele naturale sunt transformate în „bani de război”, folosiți pentru achiziționarea de arme și drone. Astfel, rafinăriile devin ținte militare legitime în logica acestui conflict.

Dronele, arma care schimbă echilibrul pe front

Deși reprezintă doar un procent mic din armata ucraineană, unitățile de drone sunt responsabile pentru o parte semnificativă din țintele distruse. Eficiența lor a crescut odată cu dezvoltarea tehnologică: dronele sunt mai ieftine, mai rapide și pot zbura pe distanțe tot mai mari.

Modelele actuale pot depăși 1.000 km, iar unele ajung chiar la 2.000 km. Această capacitate oferă Ucrainei un avantaj strategic important, permițând atacuri în profunzime fără a expune direct trupele.

În același timp, dronele sunt folosite intens pe linia frontului pentru a încetini avansul trupelor ruse. Comandantul susține că unitățile sale au primit ordine clare: să elimine mai mulți soldați ruși decât poate Rusia să recruteze lunar.

„Planul de eliminare”: o strategie controversată

Un aspect controversat al strategiei este accentul pus pe pierderile umane ale inamicului. Brovdi recunoaște existența unui „plan” prin care un procent semnificativ din atacuri trebuie să vizeze direct personalul militar.

Potrivit acestuia, obiectivul este depășirea pragului de 30.000 de soldați ruși eliminați lunar. Fiecare atac este documentat video, iar rezultatele sunt analizate în timp real într-un centru de comandă ultramodern.

Declarațiile sunt dure, dar reflectă realitatea brutală a conflictului. Comandantul susține că nu există loc pentru compasiune într-un război în care supraviețuirea depinde de capacitatea de a lovi primul.

Moralul Rusiei, o nouă țintă

Pe lângă obiectivele militare și economice, Ucraina vizează și moralul populației ruse. Atacurile asupra infrastructurii și imaginile cu distrugeri sunt menite să creeze presiune internă asupra Kremlinului.

Brovdi speră că aceste acțiuni vor genera nemulțumiri în rândul populației și vor determina tot mai mulți ruși să pună sub semnul întrebării războiul.

Imagini cu civili afectați de atacuri, inclusiv reacții emoționale din orașe lovite, circulă intens online și contribuie la acest efect psihologic.

Un război fără final clar

Comandantul ucrainean nu crede într-o victorie rapidă sau într-o ofensivă majoră care să recupereze teritorii extinse. Strategia sa este una de uzură: limitarea avansului rus și menținerea presiunii constante.

În opinia sa, Rusia nu își poate permite să oprească războiul, deoarece consecințele unui eșec ar fi prea mari. În acest context, conflictul riscă să se prelungească, iar rolul dronelor va deveni tot mai important.

Războiul din Ucraina evoluează rapid, iar tehnologia redefinește modul în care sunt purtate luptele. Dronele nu mai sunt doar un instrument auxiliar, ci o armă centrală care influențează atât frontul, cât și situația din interiorul Rusiei.

Strategia Ucrainei arată o schimbare clară: războiul nu mai este limitat la linia frontului, ci se extinde în adâncimea teritoriului inamic, vizând economia, armata și moralul unei întregi națiuni.