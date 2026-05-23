Jurnalul.ro Ştiri Externe Ucraina și Ungaria organizează consultări privind minoritatea maghiară

de Redacția Jurnalul    |    23 Mai 2026   •   19:20
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a anunțat luni că a avut o discuție „constructivă și substanțială” cu omologul său ungar Anita Orban în legătură cu minoritatea maghiară din regiunea Transcarpatia.

Ungaria și Ucraina au convenit să organizeze consultări privind minoritatea maghiară din regiunea Transcarpatia, a anunțat luni ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha.

Oficialul ucrainean a subliniat că discuția telefonică pe care a avut-o cu omologul său ungar, Anita Orban, a fost „constructivă și substanțială”.

Cei doi au convenit să organizeze o rundă de consultări la nivel de experți maghiaro-ucraineni în această săptămână „pentru a găsi soluții practice și solide pentru minoritatea maghiară din regiunea Transcarpatia”, a spus Sybiha într-o postare pe X.

„Suntem pregătiți să colaborăm cu noul guvern maghiar pe toate problemele de pe agenda noastră bilaterală, inclusiv tema minorităților naționale, cu scopul de a restabili încrederea și relațiile de bună vecinătate între țările noastre”, a mai spus ministrul ucrainean.

Anunțul lui Sybiha vine după ce la sfârșitul lunii aprilie, noul premier ungar Peter Magyar a afirmat că își dorește o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a „deschide un nou capitol în relațiile bilaterale”, dar și pentru a discuta despre drepturile etnicilor maghiari din Ucraina.

„Scopul întâlnirii este de a contribui la îmbunătățirea situației maghiarilor din Transcarpatia și de a le permite să rămână în patria lor”, a adăugat el, regiune care găzduiește o comunitate etnică maghiară considerabilă.

 

(sursa: Mediafax)

