Ucraina și Ungaria organizează consultări privind minoritatea maghiară

Ungaria și Ucraina au convenit să organizeze consultări privind minoritatea maghiară din regiunea Transcarpatia, a anunțat luni ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha.

Oficialul ucrainean a subliniat că discuția telefonică pe care a avut-o cu omologul său ungar, Anita Orban, a fost „constructivă și substanțială”.

Cei doi au convenit să organizeze o rundă de consultări la nivel de experți maghiaro-ucraineni în această săptămână „pentru a găsi soluții practice și solide pentru minoritatea maghiară din regiunea Transcarpatia”, a spus Sybiha într-o postare pe X.

„Suntem pregătiți să colaborăm cu noul guvern maghiar pe toate problemele de pe agenda noastră bilaterală, inclusiv tema minorităților naționale, cu scopul de a restabili încrederea și relațiile de bună vecinătate între țările noastre”, a mai spus ministrul ucrainean.

Anunțul lui Sybiha vine după ce la sfârșitul lunii aprilie, noul premier ungar Peter Magyar a afirmat că își dorește o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a „deschide un nou capitol în relațiile bilaterale”, dar și pentru a discuta despre drepturile etnicilor maghiari din Ucraina.

„Scopul întâlnirii este de a contribui la îmbunătățirea situației maghiarilor din Transcarpatia și de a le permite să rămână în patria lor”, a adăugat el, regiune care găzduiește o comunitate etnică maghiară considerabilă.

(sursa: Mediafax)