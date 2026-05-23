Război total în Guvern: Câciu îl numește „zombie politic” pe Bolojan după analiza cifrelor economice

de Redacția Jurnalul    |    23 Mai 2026   •   19:00
Câciu contestă public succesul lui Bolojan

Fostul ministru PSD Adrian Câciu a lansat sâmbătă un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, comparând indicatorii economici din județul Dolj cu cei din Bihor. Câciu susține că Doljul înregistrează producție industrială în creștere și excedent comercial, în timp ce Bihorul ar fi pe minus.

Câciu afirmă că județul Dolj înregistrează creștere a producției industriale în condițiile în care, la nivel național, aceasta scade. Excedentul comercial al județului ar fi susținut de exporturi legate de producția industrială locală. Fostul ministru adaugă că Doljul ocupă locul 1 la absorbția fondurilor europene și la proiecte în implementare.

Pe lista realizărilor enumerate se află drumul expres Craiova-Pitești, dat în folosință, aeroportul Craiova - prezentat ca al doilea ca importanță după Henri Coandă - și spitalul regional din Craiova, aflat la jumătatea construcției. Câciu atribuie aceste rezultate echipei PSD locale: președintele CJ Cosmin Vasile și primarul Lia Olguța Vasilescu.

Câciu îl ironizează pe premierul Bolojan, pe care îl numește „Ilie Sărăcie" și „zombie politic și administrativ". Argumentul: Bihorul ar avea producție industrială în scădere, deficit comercial și salarii mai mici decât Doljul.

„Dacă ți se scot perfuziile de la București, rămâi ceea ce ești", scrie social-democratul.

Fostul ministru a adăugat o notă despre câștigarea campionatului de către Universitatea Craiova. A acuzat că reprezentanți PNL și USR s-au fotografiat la festivități după ce, jumătate de an, criticaseră echipa și primăria pentru investițiile în stadion.

(sursa: Mediafax)

 

