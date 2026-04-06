x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
de Redacția Jurnalul    |    06 Apr 2026   •   11:45
Un război fără sfârșit. Ucrainenii au atacat un port de la Marea Neagră
Sursa foto: Hepta/Atac al dronelor ucrainene

Ucrainenii au atacat cu drone un port rusesc de la Marea Neagră.

Armata ucraineană a lansat un atac masiv asupra orașului port Novorosisk. Atacul a avut loc în noaptea de duminică spre luni.

În urma atacului au izbucnit incendii în port. Observatorii spun că probabil au fost deteriorate echipamentele de încărcare a petrolului și au fost perturbate transporturile.

Novorossiisk este principalul centru de export de petrol al Rusiei la Marea Neagră.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

×
Subiecte în articol: ucraina Rusia atac port marea neagră
Parteneri