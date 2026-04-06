Un război fără sfârșit. Ucrainenii au atacat un port de la Marea Neagră

Alerte meteo în aproape toată țara, în Săptămâna Mare: Va ninge, iar în unele zone se depune zăpadă. Hărți cu județele sub cod galben
Armata ucraineană a lansat un atac masiv asupra orașului port Novorosisk. Atacul a avut loc în noaptea de duminică spre luni.
În urma atacului au izbucnit incendii în port. Observatorii spun că probabil au fost deteriorate echipamentele de încărcare a petrolului și au fost perturbate transporturile.
Novorossiisk este principalul centru de export de petrol al Rusiei la Marea Neagră.
(sursa: Mediafax)
