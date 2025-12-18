UE bagă un miliard de euro în apărare: Bruxelles-ul accelerează cursa tehnologică militară

De la lansarea sa în 2021, EDF a finanțat 224 de proiecte cu aproximativ patru miliarde de euro, sporind semnificativ cooperarea europeană în domeniul cercetării și dezvoltării în domeniul apărării, scrie astăzi publicația electronică Defence Industry Europe .

Cu noua rundă de finanțare, instrumentul emblematic de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării al Comisiei va aborda 31 de teme de colaborare în domenii critice și urgente, aliniate cu prioritățile de dezvoltare a capabilităților convenite de comun acord. Programul echilibrează sprijinul pentru capabilitățile tradiționale de apărare, domeniile viitoare de capabilități și inovarea în domeniul apărării, asigurând în același timp implicarea întreprinderilor mici și mijlocii și a companiilor cu capitalizare medie.

Jumătate din buget este alocat cercetării și dezvoltării colaborative privind capacitățile majore de apărare, care rămân în centrul priorităților convenite. Acestea includ lucrări la un interceptor endo-atmosferic al UE, un tanc principal de luptă, un lansator multiplu de rachete, o navă semi-autonomă, tehnologii cheie pentru avioanele de luptă de generație următoare și integrarea receptoarelor Galileo Public Regulated Service.

Un sfert din buget se va concentra pe tehnologii și capacități de apărare orientate spre viitor în domenii prospective. Acestea includ rețele securizate cuantic, război electronic, cloud operațional multi-domeniu, sisteme energetice de înaltă performanță, decontaminare chimică, biologică, radiologică și nucleară, precum și utilizarea inteligenței artificiale și a roiurilor de roboți și drone mici pentru conștientizarea tactică.

Sfertul rămas din buget este dedicat implementării Schemei UE de inovare în domeniul apărării, subliniind angajamentul Comisiei de a consolida capacitatea europeană de inovare. EUDIS își propune să crească participarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie și să sprijine inovarea, tehnologiile disruptive și lanțurile de aprovizionare rezistente în sectorul apărării.

În cadrul Acceleratorului de afaceri EUDIS, aproape 60 de milioane de euro vor fi alocate tehnologiilor disruptive, cum ar fi detectarea peste orizont, în timp ce peste 60 de milioane de euro vor sprijini apeluri non-tematice pentru propuneri din partea IMM-urilor. Programul include, de asemenea, o provocare tehnologică privind conștientizarea situațională tactică bazată pe inteligență artificială, două teme de interes special pentru adaptarea tehnologiilor civile la uz în domeniul apărării, sprijin financiar pentru terți și două Hackathoane de Apărare planificate pentru martie 2026 și primăvara anului 2026.

Acceleratorul de Afaceri EUDIS își va extinde sprijinul pentru startup-uri și scale-up-uri prin intermediul a două cohorte de accelerare de opt luni, fiecare cu câte 20 de companii. Participanții vor primi îndrumare personalizată, vor participa la cinci bootcamp-uri europene, vor avea acces la facilități de testare, vor obține un voucher de finanțare inițială bazat pe performanță în valoare de 120.000 de euro și vor concura pentru recompense suplimentare, apelurile fiind acum deschise pentru cohorta de primăvară.

Programul EUDIS Matchmaking va fi, de asemenea, extins, oferind peste zece evenimente la fața locului și online pentru a conecta fondatorii de tehnologie cu investitori și lideri din industrie. În plus, peste 20 de milioane de euro vor sprijini IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie prin măsuri precum finanțarea prin capitaluri proprii prin intermediul Facilității de capitaluri proprii pentru apărare și consilierea în afaceri a participanților la proiectele FED.

„Europa trebuie să consolideze colaborarea în domeniul apărării, Fondul european de apărare acționând ca o bază esențială pentru acest efort”, a declarat Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare și spațiu. „Cu un miliard de euro din Fondul european de apărare 2026, plasăm colaborarea în centrul inovării în domeniul apărării Europei”, a mai spus acesta.