x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme

UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme

de Redacția Jurnalul    |    26 Feb 2026   •   19:30
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme
Sursa foto: Jurnalul/UE nu va accepta creșteri tarifare din partea SUA

Comisia Europeană a cerut Washingtonului să respecte termenii acordului comercial UE-SUA încheiat anul trecut, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse de președintele Trump, iar el a răspuns cu noi taxe la nivel general.

Comisia Europeană a cerut, duminică, Washingtonului să respecte termenii acordului comercial UE-SUA, care a fost încheiat în 2025.

Potrivit Reuters, Comisia Europeană a subliniat că Washingtonul trebuie să ofere „claritate deplină” cu privire la măsurile pe care intenționează să le ia după decizia anunțată de Curtea Supremă.

„Situația actuală nu este propice pentru realizarea unui comerț și a unor investiții transatlantice „echitabile, echilibrate și reciproc avantajoase, așa cum au convenit ambele părți. O înțelegere este o înțelegere”, a subliniat Comisia Europeană.

„În special, produsele UE trebuie să continue să beneficieze de cel mai competitiv tratament, fără creșteri ale tarifelor peste plafonul clar și cuprinzător convenit anterior”, a mai adăugat executivul UE, potrivit sursei citate.

Vineri, Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse de Trump. Drept răspuns, liderul de la Casa Albă a anunțat tarife temporare generale de 10%, pe care le-a majorat la 15% a doua zi.

Tarifele anulate au fost introduse în aprilie 2025, când Trump a declarat deficitele comerciale drept o urgență națională, după ce anterior impusese taxe vamale asupra importurilor din Canada, China și Mexic, invocând combaterea traficului de droguri.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ue tarife americane curtea supremă
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri