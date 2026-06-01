UE pregătește fabrica viitorului: Bruxelles vrea să producă în Europa cele mai avansate cipuri AI din lume

Bruxelles vrea independență tehnologică: proiectul secret care poate schimba industria globală a inteligenței artificiale

Uniunea Europeană pregătește una dintre cele mai ambițioase inițiative industriale din ultimii ani, într-o încercare de a recupera decalajul față de Statele Unite și Asia în domeniul inteligenței artificiale. Potrivit unor informații apărute în presa internațională, Comisia Europeană lucrează împreună cu centrul belgian de cercetare Imec și cu agenția germană de inovare SPRIND la un proiect care ar putea duce la construirea unei fabrici ultramoderne de semiconductori pe teritoriul european, potrivit Politico.

Obiectivul este clar: producerea în Europa a celor mai avansate cipuri necesare dezvoltării inteligenței artificiale, o tehnologie care devine tot mai importantă pentru economie, industrie, apărare și securitate.

În prezent, continentul european depinde aproape complet de cipurile proiectate în Statele Unite și fabricate în centre industriale din Taiwan, Coreea de Sud sau America. Această dependență este privită cu îngrijorare la Bruxelles, mai ales în contextul tensiunilor geopolitice și al competiției globale pentru dominația tehnologică.

Un nou capitol pentru strategia europeană a semiconductorilor

Proiectul ar urma să facă parte dintr-o inițiativă mai amplă, cunoscută sub numele de „Chips Act 2.0”, care va fi prezentată oficial de Comisia Europeană. Noua strategie urmărește să consolideze autonomia tehnologică a Uniunii și să reducă vulnerabilitățile generate de dependența de furnizori externi.

Conform documentelor aflate în pregătire, Bruxelles-ul intenționează să stimuleze investițiile private în proiecte considerate strategice pentru viitorul economic și tehnologic al blocului comunitar. Accentul va fi pus pe producția suverană de semiconductori avansați, dezvoltarea de noi tehnologii de proiectare a cipurilor și întărirea lanțurilor de aprovizionare.

Deși fabrica de cipuri AI nu apare explicit în forma actuală a proiectului legislativ, surse apropiate discuțiilor susțin că aceasta ar putea fi inclusă ulterior în categoria marilor proiecte strategice europene.

Fabrica viitorului: cipuri de un nanometru până în 2035

Discuțiile dintre Comisia Europeană, Imec și SPRIND sunt încă într-o fază incipientă, însă una dintre variantele analizate ar presupune construirea unei fabrici capabile să producă cipuri de un nanometru până în anul 2035.

O astfel de tehnologie ar reprezenta un salt uriaș în industria semiconductorilor. Cipurile de un nanometru sunt considerate următoarea frontieră a performanței, oferind putere de calcul superioară și un consum energetic mai redus comparativ cu generațiile actuale.

Inițiativa ar continua direcția începută în 2023, când centrul belgian Imec a primit aproximativ 700 de milioane de euro din fonduri europene pentru cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor de două nanometre. Aceste cipuri sunt deja considerate printre cele mai avansate care vor intra în producție în următorii ani.

Prin trecerea la tehnologia de un nanometru, Europa speră să devină un actor relevant într-o industrie dominată astăzi de giganți precum TSMC din Taiwan, Samsung din Coreea de Sud și Intel din Statele Unite.

Lecțiile unui eșec costisitor: cazul Intel Germania

Ambițiile europene nu sunt însă noi. În 2022, fostul comisar european pentru piața internă, Thierry Breton, a încercat să atragă în Europa investiții masive pentru producția de semiconductori avansați.

Cel mai important proiect al acelei perioade era o mega-fabrică Intel planificată în Germania. Inițiativa a fost prezentată drept o oportunitate istorică pentru industria europeană, însă planurile s-au prăbușit în 2024, pe fondul dificultăților financiare ale companiei americane.

Eșecul a alimentat scepticismul în rândul experților și al investitorilor, mulți întrebându-se dacă Europa dispune cu adevărat de condițiile necesare pentru a susține pe termen lung o industrie atât de costisitoare.

Cererea europeană ridică semne de întrebare

Una dintre principalele provocări ale proiectului este legată de piața de desfacere. Chiar dacă o fabrică europeană de ultimă generație ar deveni realitate, există îndoieli privind volumul comenzilor pe care aceasta l-ar putea primi din interiorul Uniunii Europene.

Christophe Fouquet, directorul executiv al companiei ASML, lider mondial în producția de echipamente pentru fabricarea semiconductorilor, avertizează că o mare parte din producția unei astfel de fabrici ar putea ajunge în afara Europei.

Potrivit acestuia, există riscul ca Uniunea Europeană să finanțeze un proiect extrem de costisitor, în timp ce beneficiile economice directe să fie captate în principal de clienți din Statele Unite.

Aceleași îngrijorări sunt împărtășite și de unii politicieni europeni. Europarlamentarul olandez Bart Groothuis, care a analizat recent modelul japonez Rapidus, consideră că succesul unei fabrici europene va depinde de încrederea pe care designerii de cipuri o vor avea în capacitățile de producție ale unei astfel de unități.

Modelul japonez Rapidus inspiră Bruxelles-ul

În căutarea unei formule de succes, oficialii europeni privesc cu interes către Japonia. Compania Rapidus, creată în 2022 cu sprijinul guvernului japonez și al unor mari corporații locale, reprezintă unul dintre cele mai ambițioase proiecte industriale din Asia.

Obiectivul Rapidus este lansarea producției la scară largă de cipuri avansate până în 2027, transformând Japonia într-un concurent direct pentru Taiwan și Coreea de Sud.

Unii oficiali europeni consideră că modelul japonez ar putea oferi lecții valoroase pentru dezvoltarea unei strategii similare la nivelul Uniunii Europene.

Marea problemă: cine va plăti nota de plată?

Dacă provocările tehnologice sunt uriașe, cele financiare sunt și mai mari. Costurile pentru construirea unei fabrici capabile să producă cipuri de ultimă generație se ridică la zeci de miliarde de euro.

Surse apropiate negocierilor avertizează că Germania, considerată una dintre locațiile favorite pentru găzduirea proiectului, ar putea avea dificultăți în susținerea financiară a unei astfel de investiții. Unii experți se tem că fabrica ar putea necesita subvenții permanente pentru a rămâne competitivă pe piața globală.

Deși Berlinul a rezervat aproximativ 5 miliarde de euro pentru sectorul semiconductorilor în bugetul anului 2026 și alte sute de milioane pentru proiecte europene de inteligență artificială, presiunile bugetare cresc. Guvernul german a anunțat deja măsuri de reducere a cheltuielilor, iar toate ministerele sunt obligate să facă economii.

Europa mizează pe independența tehnologică

În paralel cu planurile privind cipurile AI, noua strategie europeană va include și mecanisme pentru gestionarea crizelor din lanțurile de aprovizionare. Experiențele recente, inclusiv dificultățile din industria semiconductorilor și intervențiile guvernamentale în sector, au demonstrat cât de vulnerabilă poate fi economia europeană în fața perturbărilor globale.

În timp ce Europa deține încă poziții solide în producția unor cipuri mai simple, utilizate pe scară largă în industria auto, liderii europeni consideră că viitorul va fi decis de tehnologiile avansate necesare inteligenței artificiale.

De aceea, proiectul unei fabrici europene de cipuri AI este privit la Bruxelles nu doar ca o investiție industrială, ci ca o miză strategică pentru competitivitatea economică și securitatea tehnologică a continentului în următoarele decenii. Dacă planul va deveni realitate, Europa ar putea intra cu adevărat în cursa globală pentru controlul tehnologiilor care vor modela lumea viitorului.