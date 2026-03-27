UE trimite imigranții în „centre de returnare” non-UE

Măsura, prevăzută în raportul elaborat de eurodeputatul olandez Malik Azmani, a fost aprobată ieri de Parlamentul European cu 389 de voturi pentru, 206 voturi contra şi 32 de abţineri. Înăsprirea în acest fel a politicii europene privind emigrația a fost cerută de majoritatea statelor membre. Hemiciclul de la Bruxelles a răsunat joi de aplauzele eurodeputaților de dreapta și extremă dreapta, la anunțarea rezultatului.

Textul adoptat de plenul PE prevede sancţiuni mai stricte pentru solicitanţii de azil care refuză să părăsească teritoriul UE, cum ar fi confiscarea documentelor de identitate, detenţie şi prelungirea interdicţiei de intrare în UE.

Conform unui diplomat european, câteva ţări membre UE (Danemarca, Austria, Grecia, Germania şi Olanda) au examinat în ultimele săptămâni proiecte-pilot ale acestor centre, în vederea lansării lor „posibil către finalul anului”, fără a anunța unde ar fi amplasate centrele.