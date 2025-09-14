Ultima casă a lui Marilyn Monroe din Los Angeles a fost salvată de la demolare

Casa în stil hacienda spaniolă de pe Fifth Helena Drive din Brentwood a devenit un monument tăcut al vieții actriței. Marilyn s-a mutat aici cu șase luni înainte să moară la 36 de ani în 1962, din cauza unei supradoze de barbiturice.

Proprietarii actuali, Brinah Milstein și Roy Bank, au cumpărat casa cu 7,4 milioane de lire sterline în august 2023. Familia Banks deține și o proprietate alăturată și a dorit să combine cele două după demolare, transmite ANSA.

Judecătorul James Chalfant de la Curtea Superioară din Los Angeles a pus capăt unei bătălii legale de doi ani. Inițial, consiliul municipal le-a dat undă verde pentru demolare, dar a dat înapoi după protestele locuitorilor, istoricilor și fanilor actriței din întreaga lume.

„Nu există nicio persoană sau loc în orașul Los Angeles care să fie la fel de iconic ca Marilyn Monroe și casa ei din Brentwood”, a declarat consilierul municipal Traci Park în iunie 2024.

„Pierderea acestei părți din istorie, singura casă pe care Marilyn Monroe a deținut-o vreodată, ar fi o lovitură devastatoare pentru conservarea istorică”.

Roy Bank este fost producător de reality show-uri precum Survivor și The Apprentice, iar soția sa este moștenitoarea unei dinastii imobiliare.

La mai bine de 60 de ani după moartea actriței, fanii continuă să lase flori la poarta casei, transformând-o într-un loc de pelerinaj pentru admiratorii din întreaga lume.

(sursa: Mediafax)