Ultimatumuri la foc automat: „Deschideți Strâmtoarea sau veți trăi în iad!”. O nouă amenințare marca Trump   

Liderul de la Casa Albă a lansat un nou avertisment către autoritățile din Iran, la o zi după ce le-a transmis un ultimatum de 48 de ore în care să încheie un acord de pace sau să redeschidă Strâmtoare Ormuz.

„Marți va fi Ziua Centralelor Electrice și Ziua Podurilor, toate la un loc, în Iran. Nu va fi nimic asemănător!!! Deschideți Strâmtoarea afurisită, nebunilor ticăloși, sau veți trăi în Iad - Doar Uitați-vă! Slavă lui Allah”, se arată în mesajul publicat de președintele american pe rețeaua sa de socializare.

„Vă amintiți când i-am dat Iranului zece zile să încheie un acord sau să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. Timpul se scurge - mai sunt 48 de ore până când iadul se va dezlănțui asupra lor”, transmitea Trump sâmbătă.

Avertismentul vine după alte ultimatumuri lansate în ultimele zile, în care Trump a amenințat că va lovi infrastructura Iranului, inclusiv centrale electrice, dacă strâmtoarea nu va fi redeschisă complet.

De la începerea războiului, Strâmtoarea Ormuz, care este tranzitată de 20% din fluxul internațional de petrol, a fost închisă, fapt ce a dus la o creșterea accentuată a prețurilor la energie.

