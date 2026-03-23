Neimpresionați de ultimatumul lui Trump, iranienii amenință centralele energetice și de desalinizare din Golf

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, a avertizat duminică, pe X, că aceste obiective - esențiale pentru producția de energie și alimentarea cu apă potabilă - vor deveni ținte și vor fi „distruse ireversibil”. El a menționat și că „entitățile care finanțează bugetul militar al SUA sunt ținte legitime”, sugerând o extindere a conflictului dincolo de actorii direcți, potrivit Associated Press.

Cu o zi înainte, Statele Unite au amenințat că vor lovi infrastructura energetică a Iranului. Donald Trump a dat Teheranului un termen de 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz, avertizând că, în caz contrar, SUA vor distruge „diversele lor centrale electrice, începând cu cea mai mare”.

La rândul său, Iranul a transmis că va „închide complet” strâmtoarea dacă Washingtonul își duce la capăt amenințările. Ruta, care leagă Golful Persic de restul lumii, este esențială pentru exporturile de petrol, aproximativ o cincime din aprovizionarea globală tranzitând această zonă. Traficul de petroliere a fost aproape complet blocat din cauza incidentelor și atacurilor din zonă, contribuind la creșterea prețurilor și la tensiuni pe piețele internaționale.

Războiul, lansat de Statele Unite și Israel la sfârșitul lunii februarie, a intrat în cea de-a patra săptămână și continuă să afecteze economia globală, crescând prețurile petrolului și punând în pericol unele dintre cele mai aglomerate coridoare aeriene din lume. Peste 2.000 de persoane au fost ucise de la începutul conflictului.

Gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a revendicat un atac aerian lansat sâmbătă în nordul Israelului, soldat cu moartea unui civil. În același timp, președintele Libanului, Joseph Aoun, a avertizat că loviturile israeliene asupra podurilor din sudul Libanului reprezintă „un preludiu la o invazie terestră”.

„Ne așteptăm la câteva săptămâni de lupte încă împotriva Iranului și a Hezbollah”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, generalul de brigadă Effie Defrin, iar premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis că este „un miracol” că nu s-au înregistrat victime după un atac cu rachete iraniene în sudul Israelului, în apropierea unui sit nuclear, unde zeci de persoane au fost rănite.

În paralel, Iranul a sesizat Consiliul de Securitate al ONU, susținând că atacurile asupra centralelor electrice ar fi „în mod inerent nediscriminatorii și clar disproporționate”, afectând fără diferență civili și infrastructură, și ar constitui „o crimă de război”. Statele Unite susțin însă că o mare parte din infrastructura Iranului este controlată de Islamic Revolutionary Guard Corps și utilizată pentru susținerea efortului de război.

(sursa: Mediafax)