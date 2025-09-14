Universitățile istorice pentru afro-americani din SUA iau măsuri preventive după amenințări anonime

Printre universitățile afectate se numără Southern University, Alabama State University, Clark Atlanta University, Virginia State University, Hampton University, Bethune-Cookman University, South Carolina State University și Spelman College, notează AP News.

Incidentele au început joi, când mai multe instituții de învățământ au primit apeluri telefonice anonime despre presupuse amenințări.

Potrivit FBI, apelurile cu amenințări, considerate „farse periculoase”, sunt tratate cu maximă seriozitate, deși nu există informații care să susțină credibilitatea amenințărilor.

Pe fondul atacurilor armate tot mai dese și a asasinării activistului politic, Charlie Kirk, instituțiile de învățământ au implementat măsuri mai dure de prevenire a incidentelor.

(sursa: Mediafax)