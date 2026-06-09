Lovitură devastatoare pentru băncile Moscovei: Ce conține al 21-lea pachet de sancțiuni prezentat de von der Leyen

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să prezinte marți, la ora 14:00, cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, potrivit unor surse citate de TVP World.

Noul pachet de măsuri restrictive va trebui să fie analizat și aprobat de toate cele 27 de state membre ale UE, proces în cadrul căruia pot apărea modificări dacă unele guverne formulează obiecții.

Uniunea Europeană a sancționat până în prezent peste 2.400 de persoane și entități ca răspuns la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, lansată în 2022, potrivit Consiliului Uniunii Europene.

Sancțiunile includ înghețarea activelor și interdicții de călătorie care vizează oficiali ruși, lideri militari, oameni de afaceri, bănci, companii din industria de apărare și organizații acuzate că ajută Moscova să eludeze restricțiile occidentale.

(sursa: Mediafax)