Uzinele vechi din Europa, transformate în centre de date de giganții din tehnologie

În contextul în care majoritatea celor 153 de termocentrale din UE și Marea Britanie urmează să fie închise până în 2038, transformarea acestora oferă o soluție atractivă pentru utilități precum Engie (Franța), RWE (Germania) sau Enel (Italia), care pot astfel să atenueze costurile închiderii și să obțină venituri pe termen lung din contracte de furnizare de energie către industria tech.

„Este vorba despre infrastructură pregătită – conexiuni la rețea, apă, recuperare de căldură – toate în același loc”, a declarat Bobby Hollis, vicepreședinte Microsoft pentru energie, potrivit Reuters.

Companiile sunt dispuse să plătească prime de până la 20 de euro/MWh pentru electricitate cu emisii reduse, ceea ce, în cazul unor centre de date de sute de megawați, poate însemna contracte de sute de milioane sau chiar miliarde de euro. De asemenea, repornirea rapidă a acestor amplasamente – într-un sector în care autorizarea poate dura peste un deceniu – este esențială pentru a câștiga cotă de piață.

Engie a identificat 40 de situri pe care le promovează ca posibile centre de date, inclusiv fosta centrală Hazelwood din Australia. Alte companii precum EDP, EDF, Enel sau Drax explorează proiecte similare.

În paralel, giganții tech preferă să lege aceste centre direct de noi proiecte regenerabile, pentru a asigura energie curată și stabilitate pe termen lung. Reprezentanții industriei spun că „viteza de acces la energie” este acum factorul decisiv în deciziile de investiții.

(sursa: Mediafax)