Vaccinul antigripal nu mai este obligatoriu pentru militarii americani. Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a anunțat modificarea importantă. El a explicat că decizia se bazează pe principiul „autonomiei medicale”.

Pete Hegseth a declarat că vaccinul antigripal nu va mai fi obligatoriu pentru membrii armatei SUA, potrivit Al Jazeera. Anunțul face parte din strategia Administrației Trump de schimbare a politicii de vaccinare în SUA.

Prin intermediul unui videoclip distribuit pe rețelele de socializare marți. Hegseth a transmis că decizia se bazează pe principiile „autonomiei medicale” și ale libertății religioase.

„Profităm de acest moment pentru a renunța la orice obligații absurde și exagerate care nu fac decât să slăbească capacitățile noastre de luptă. În acest caz, aceasta include vaccinul antigripal universal și obligația din spatele acestuia. Ideea că un vaccin antigripal trebuie să fie obligatoriu pentru fiecare membru al serviciului militar, peste tot, în orice circumstanță, în orice moment, este pur și simplu prea largă și nerațională”, a spus Hegseth.

Administrația Trump a încadrat refuzul vaccinării ca o chestiune personală, anulând unele obligații legale în diferite domenii, inclusiv în ceea ce-i privește pe copii.

