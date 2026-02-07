Venezuela lansează un proiect privind amnistia, care ar putea elibera sute de deținuți politici

Proiectul de lege privind amnistia reprezintă o cerere centrală a opoziției venezuelene și a organizațiilor pentru drepturile omului, susținute de Statele Unite ale Americii. Cu toate acestea, conținutul proiectului de lege nu a fost făcut public, iar grupurile pentru drepturile omului au reacționat până acum cu un optimism prudent, însoțit de solicitări pentru mai multe informații, arată vineri Associated Press.

Proiectul de lege, introdus la doar câteva săptămâni după ce armata americană l-a capturat pe președintele de atunci Nicolás Maduro, mai trebuie să treacă printr-o a doua dezbatere, care nu a fost încă programată. După adoptare, acesta trebuie semnat de Rodríguez pentru a intra în vigoare.

Anunțând proiectul de lege la sfârșitul lunii trecute, Rodríguez le-a spus, într-o reuniune cu judecători, magistrați, miniștri, lideri militari și alți oficiali guvernamentali, că Adunarea Națională controlată de partidul de guvernământ va aborda legislația cu maximă urgență.

„Fie ca această lege să servească la vindecarea rănilor lăsate de confruntarea politică alimentată de violență și extremism”, a declarat ea într-un eveniment televizat, preînregistrat.

„Fie ca ea să servească la reorientarea justiției în țara noastră și la refacerea conviețuirii între venezueleni”, a completat președinta interimară.

Organizațiile pentru drepturile omului, temându-se că unii deținuți politici ar putea fi excluși, cer mai multe detalii despre criteriile de acordare a amnistiei înainte de votul final.

Programul venezuelean pentru Educație-Acțiune în Domeniul Drepturilor Omului (PROVEA) a emis un comunicat în care subliniază că proiectul de lege trebuie făcut public de urgență, având în vedere impactul potențial asupra drepturilor victimelor și asupra societății venezuelene în ansamblu.

Pe baza informațiilor cunoscute până în prezent, amnistia ar acoperi o perioadă largă de timp, de la administrația regretatului Hugo Chávez (1999–2013) până la cea a succesorului său politic, Maduro, până în acest an. Potrivit relatărilor, ar fi excluse persoanele condamnate pentru crimă, trafic de droguri și încălcări grave ale drepturilor omului.

