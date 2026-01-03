x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Guvernul venezuelean nu știe unde se află Maduro și cere dovezi că este în viață

Guvernul venezuelean nu știe unde se află Maduro și cere dovezi că este în viață

de Redacția Jurnalul    |    03 Ian 2026   •   13:20
Guvernul venezuelean nu știe unde se află Maduro și cere dovezi că este în viață
Sursa foto: Hepta/Guvernul venezuelean solicită dovezi imediate privind starea de sănătate a președintelui Maduro și a primei doamne

Guvernul nu știe unde se află președintele Nicolás Maduro și prima doamnă Cilia Flores, anunță vicepreședintele venezuelean Delcy Rodríguez.

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că SUA au efectuat un „atac la scară largă împotriva Venezuelei” și că Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară.

Vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodriguez, afirmă că nu se cunoaște locul în care se află Maduro și soția sa, potrivit AP.

„Solicităm guvernului președintelui Donald Trump dovezi imediate privind starea de sănătate a președintelui Maduro și a primei doamne”, a declarat Rodríguez într-o convorbire telefonică cu postul public de televiziune VTV Venezuela, citat de CNN.

Ea a adăugat că atacul SUA a costat viața unor oficiali, militari și civili din întreaga țară.

(sursa: Mediafax)

 

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: venezuela maduro guvern
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri