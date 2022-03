VIDEO Ambasadorul Rusiei la ONU: Nu invadăm Ucraina, desfăşurăm operaţiuni militare limitate. Încercăm să bombardăm delicat

„Suntem în favoarea opririi masacrului, dar trebuie să vă uitaţi la situaţia reală: masacrul este săvârşit de cealaltă parte, de radicalii ucraineni şi neonazişti. Nu invadăm Ucraina, desfăşurăm operaţiuni militare limitate, pentru că nu s-a putut tolera mai multă suferinţă pentru ruşii care trăiesc de opt ani în Donbas”, a spus acesta.

Ghenadi Gatilov

El precizează că informaţiile din mass-media occidentală sunt distorsionate.

„Încercăm să bombardăm într-un mod foarte delicat, fără a răni populaţiile civile. Avem un război informaţional. O mulţime de ştiri false sunt afişate pe ecranele de televiziune”, a explicat Ghenadi Gatilov.

Just finished our interview with @PhilippeRevaz at the @RadioTeleSuisse. A tough, yet engaging conversation on #Ukraine



Our discussion once again proves that there are still independent media out there who seek an alternative view on #Ukraine, apart from the mainstream narrative pic.twitter.com/KH6Ynp0i4X