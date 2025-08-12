Măsuri de tip COVID-19, luate pentru noul virus din China. Chikungunya se răspândește rapid

Oficiali chinezi au declarat presei: „Autoritățile sanitare din provincia Guangdong, în sudul Chinei, duc un război împotriva țânțarilor, ca răspuns la o epidemie de virus Chikungunya, care a îmbolnăvit mii de persoane cu febră, erupții cutanate și dureri articulare inexplicabile în ultima lună.”

Pentru a combate boala, China a implementat protocoale masive, inspirate din perioada COVID, într-o campanie considerată „război împotriva țânțarilor” menită să oprească răspândirea focarului din Guangdong. Astfel de măsuri de amploare nu au mai fost văzute de la lockdown-urile din timpul pandemiei. Interesant este că unele dintre strategiile actuale depășesc ceea ce s-a făcut în perioada COVID. Campania implică folosirea dronelor, introducerea de prădători naturali care vizează populațiile de țânțari și fumigații extinse.

Până acum, în provincia Guangdong au fost raportate aproximativ 7.000 de cazuri. Chikungunya nu a provocat încă decese.

Chikungunya este o boală virală transmisă la oameni prin înțepătura unor specii specifice de țânțari, precum Aedes aegypti și Aedes albopictus. Apare frecvent în sezonul ploios, când mediul devine propice pentru reproducerea țânțarilor. Deși focarul actual este real în China, astfel de epidemii sunt mai frecvente în Asia de Sud și de Sud-Est, precum și în anumite regiuni din Africa.

Un simptom distinctiv al Chikungunya este durerea articulară severă și rigiditatea care afectează mâinile, încheieturile, gleznele și genunchii. Pacienții pot avea dureri musculare, oboseală, slăbiciune generală și erupții roșii pe față sau membre. Simptomele apar, de obicei, între 3 și 7 zile de la infectare.

În prezent nu există un vaccin împotriva Chikungunya.

Virusul s-a răspândit deja în mai multe regiuni din Africa, inclusiv Madagascar, Somalia și Kenya, și dă semne de extindere. India se confruntă, de asemenea, cu un risc crescut, în special din cauza sezonului musonic. Din mai, Franța a raportat 800 de cazuri, iar Italia a confirmat și ea infecții.

(sursa: Mediafax)