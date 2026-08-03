FCSB revine spectaculos de la 0-2 și salvează un punct cu Farul. Echipa din Berceni ratează victoria, dar urcă pe primul loc în Superligă

Deși a ratat șansa de a rămâne singura echipă cu punctaj maxim după trei etape, formația bucureșteană a acumulat suficiente puncte pentru a urca pe primul loc în clasamentul Superligii.

Farul a surprins FCSB în prima repriză

Echipa pregătită de Sabău a început curajos partida și a profitat de momentele de ezitare din defensiva adversă. Prima lovitură a venit în minutul 21, când Iustin Doicaru a finalizat cu sânge rece o fază construită excelent de Eduard Radaslavescu, deschizând scorul pentru constănțeni.

FCSB a încercat să răspundă rapid, însă ocaziile create nu au fost suficiente pentru a restabili egalitatea înainte de pauză. Mai mult, în prelungirile primei reprize, Farul și-a dublat avantajul. Matteo Ahlinvi a pătruns excelent în careu, iar mingea a ajuns la Eduard Radaslavescu, care a înscris fără emoții pentru 2-0, reducând la tăcere tribunele.

La pauză, puțini anticipau că liderul campionatului va mai putea reveni în joc.

Reacție de campioană după pauză

FCSB a revenit pe teren cu o altă atitudine și a început să preseze constant poarta apărată de Rafael Munteanu. Presiunea exercitată de bucureșteni s-a concretizat în minutul 57, când fundașul Joyskim Dawa a redus diferența cu o lovitură de cap precisă, după un corner executat excelent.

Golul a schimbat complet ritmul partidei, iar liderul a continuat să domine și să caute egalarea.

Penalty ratat și final dramatic

Momentul care putea schimba definitiv soarta meciului a venit în minutul 69. Arbitrul a acordat lovitură de pedeapsă pentru FCSB după un fault comis de Matteo Ahlinvi asupra lui Florin Tănase.

Căpitanul gazdelor și-a asumat executarea penalty-ului, însă Rafael Munteanu a avut o intervenție salvatoare și a păstrat avantajul Farului, devenind unul dintre cei mai buni jucători ai întâlnirii.

FCSB nu a renunțat însă la luptă și a continuat să atace până în ultimele minute.

Joao Paulo a adus egalarea în minutul 86

Insistența bucureștenilor a fost răsplătită cu doar câteva minute înainte de final. După o bâlbăială în defensiva celor de la Farul, mingea ajunge la Joao Paulo şi acesta punctează cu un şut din apropiere.

Finalul a fost tensionat, însă niciuna dintre formații nu a mai reușit să înscrie golul victoriei.

FCSB rămâne neînvinsă și urcă pe primul loc

Remiza o menține pe FCSB fără înfrângere în acest început de sezon și îi aduce prima poziție în clasamentul Superligii, chiar dacă echipa lui Marius Baciu a pierdut oportunitatea de a se desprinde în fruntea ierarhiei.

De partea cealaltă, Farul a demonstrat că poate pune probleme oricărui adversar și a plecat din Capitală cu un punct obținut după o prestație solidă, în special în prima repriză.

FC FCSB - FC Farul Constanţa 2-2 (0-2), Stadion Arcul de Triumf - Bucureşti

Au marcat: Joyskim Dawa (57), Joao Paulo (86), respectiv Iustin Doicaru (21), Eduard Radaslavescu (45+1).

Florin Tănase (FCSB) a ratat un penalty în min. 69 (a apărat Rafael Munteanu).

Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitri asistenţi: Romică Ionuţ Bîrdeş (Piteşti), Cosmin Vatamanu (Bucureşti); al patrulea oficial: Dan-Ştefan Buzărnescu (Craiova)

Arbitru video: Cătălin Sorin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Radu Marian Petrescu (Bucureşti)

Observatori: Sebastian Colţescu (Bucureşti) - CCA, Viorel Anghelinei (Galaţi) - LPF

Agerpres