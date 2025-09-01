Vladimir Putin susține că s-a ajuns la o înțelegere în urma summitului din Alaska

Declarațiile liderului rus au fost făcute la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai din Tianjin, China, iar acesta a mai adăugat că a discutat rezultatele întrevederii cu liderul chinez Xi Jinping și cu alți șefi de stat prezenți.

„În acest sens, apreciem profund eforturile și propunerile Chinei și Indiei menite să faciliteze soluționarea crizei ucrainene”, a declarat Putin în cadrul summitului.

Vladimir Putin a mai subliniat că Războiul din Ucraina este rezultatul loviturii de stat din 2014 susținute de statele occidentale, dar și încercările vestice de atragerea a Ucrainei în Alianța Nord Atlantică, nu al invazie propriu zise.

(sursa: Mediafax)