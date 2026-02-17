Volodimir Zelenski: Diplomaţia va funcţiona numai dacă se pune mai multă presiune pe Moscova

"Diplomaţia noastră va fi eficientă numai dacă există justiţie şi forţă: forţa presiunii asupra Federaţiei Ruse, forţa sancţiunilor, sprijin constant şi rapid pentru armata ucraineană, pentru apărarea noastră antiaeriană", a scris Zelenski pe conturile sale de social media.



Potrivit Forţelor aeriene ucrainene, armata rusă a utilizat în atacul din cursul nopţii trecute şi de marţi dimineaţă circa 400 de drone şi 29 de rachete de calibru diferit.



"A fost un atac combinat, calculat în mod deliberat să producă cât mai multe daune sectorului energetic", a afirmat preşedintele ucrainean, precizând că zeci de mii de persoane au rămas fără apă curentă şi electricitate la Odesa în urma atacului rusesc cu drone asupra infrastructurii energetice de aici.



De asemenea, mai multe clădiri au fost avariate şi au fost produse daune infrastructurii feroviare, potrivit preşedintelui ucrainean.



Volodimir Zelenski şi-a reiterat avertismentul că nu se va ajunge la niciun acord dacă Moscova nu va fi pedepsită pentru astfel de acţiuni.



"Pentru ca pacea să fie reală şi justă trebuie să acţionăm împotriva singurei surse de agresiune, pentru că Moscova este cea care continuă uciderile şi atacurile masive", a afirmat Zelenski în finalul postării sale.



La rândul său, ministrul de externe ucrainean Andrii Sîbiga a acuzat Rusia de desconsiderarea eforturilor de pace, supervizate de SUA, prin atacul masiv lansat înaintea discuţiilor tripartite de la Geneva (Ucraina-Rusia-SUA) pentru a se pune capăt războiului.



"Până la acest punct Rusia dispreţuieşte eforturile de pace: un atac masiv cu rachete şi drone asupra Ucrainei chiar înainte de următoarea rundă de negocieri de la Geneva", a scris Sîbiga pe platforma X, subliniind că principalul obiectiv al bombardamentului a fost infrastructura "energetică şi civilă" a Ucrainei.



Şeful diplomaţiei ucrainene a spus de asemenea că "Moscova înţelege doar limbajul presiunii" şi a afirmat că Kremlinul "nu va lua în serios diplomaţia dacă aceasta nu este susţinută de forţă".



Sîbiga a cerut din nou comunităţii internaţionale noi sancţiuni împotriva Rusiei: "Blocarea flotei fantomă. Interdicţii pentru transportul maritim. Interdicţie de acces (în Europa) pentru toţi participanţii la agresiunea rusă".



Ucraina cere Europei şi SUA măsuri mai aspre împotriva aşa-numitei flote fantomă ruse, formată din vase care navighează sub pavilionul altor ţări pentru a eluda sancţiunile în vigoare şi a putea exporta petrol la preţuri care depăşesc plafonul minim impus de G7.



Kievul speră că UE va interzice soldaţilor ruşi şi familiilor acestora intrarea pe teritoriul său, o măsură care se aşteaptă să descurajeze înrolarea în forţele armate ruse.



Ministerul Apărării rus a comunicat că forţele sale au efectuat un "atac masiv" asupra facilităţilor militar-industriale şi energetice ale Ucrainei, a transmis agenţia de ştiri Interfax marţi.



Forţele aeriene ale Ucrainei au indicat anterior că Rusia a lansat peste noapte 396 de drone şi 29 de rachete, adăugând că antiaeriana ucraineană a doborât 25 de rachete şi 367 de drone. Totodată, forţele aeriene au precizat că patru rachete balistice şi 18 drone au lovit 13 ţinte diferite pe teritoriul Ucrainei. AGERPRES