Will Smith, acuzat de comportament prădător și grooming într-un proces intentat în California

Potrivit unei acțiuni depuse la Curtea Superioară din California, Joseph susține că ar fi fost „pregătit” pentru exploatare sexuală și concediat abuziv după ce a raportat un incident petrecut într-un hotel din Las Vegas, scrie The Guardian.

În plângerea depusă, Brian King Joseph afirmă că a fost angajat pentru turneul de promovare a albumului „Based on a True Story”, după ce a urcat pe scenă alături de Will Smith în decembrie 2024. Acesta susține că artistul i-ar fi transmis mesaje cu tentă personală, sugerând existența unei „legături speciale”.

Incidentul central ar fi avut loc în martie 2025, în timpul unei opriri a turneului la Las Vegas. Joseph declară că geanta și cardul său de acces la camera de hotel au dispărut temporar, iar la întoarcere ar fi descoperit urme care indicau o accesare neautorizată a camerei. Printre acestea se numără șervețele umede, medicamente HIV pe numele altei persoane și un bilet cu un mesaj sugestiv.

Joseph susține că a raportat situația securității hotelului, echipei de management a turneului și unei linii de poliție pentru situații non-urgente. Potrivit plângerii, în loc să fie sprijinit, acesta ar fi fost ulterior umilit de un membru al echipei lui Will Smith și concediat, sub pretextul că ar fi inventat incidentul.

Avocatul lui Will Smith, Allen B. Grodsky, a respins categoric acuzațiile, declarând că acestea sunt „false, nefondate și iresponsabile” și că vor fi contestate prin toate mijloacele legale disponibile.

Albumul „Based on a True Story”, primul material discografic al lui Will Smith după o pauză de 20 de ani, a avut un impact comercial modest. Discul face referire inclusiv la incidentul din 2022, când Smith l-a lovit pe Chris Rock la gala Oscarurilor. Critica de specialitate a fost dură, Pitchfork acordând albumului nota 2,4 din 10.

(sursa: Mediafax)