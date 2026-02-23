William și Kate la premiile BAFTA. Apariție regală publică după arestarea fostului prinț Andrew

Sosiți în ținute complementare cuplul a pășit pe covorul roșu de la Royal Festival Hall din Londra pentru echivalentul britanic al premiilor Oscar, potrivit CNN.

Apariția are loc la doar câteva zile după ce Mountbatten-Windsor, unchiul Prințului William, a devenit primul membru al familiei regale britanice arestat în istoria modernă. Fostul Prinț Andrew, care a negat toate faptele anterioare, dar nu a comentat ultimele afirmații, a fost eliberat după ce a petrecut mai mult de 10 ore în custodia poliției.

În imaginile de pe covorul roșu, se poate auzi un participant întrebând cu voce tare dacă monarhia este „în pericol”, deși cuplul regal a trecut pe lângă reporteri fără comentarii. Întrebat dacă a văzut filmul nominalizat la premiul „Cel mai bun film”, „Hamnet”, înainte de a se așeza la locurile lor, William le-ar fi spus celorlalți doi invitați: „Trebuie să fiu într-o stare destul de calmă și nu sunt în acest moment”, potrivit mai multor agenții de știri britanice, inclusiv postul public de televiziune BBC.

Deși Prințul și Prințesa de Wales nu au emis o declarație cu privire la arestare, un purtător de cuvânt al palatului a declarat la începutul acestei luni că sunt „profund îngrijorați de dezvăluirile continue” legate de legăturile lui Mountbatten-Windsor cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Prezența lor nu a fost complet neașteptată - William este în prezent președintele Academiei Britanice de Film și Televiziune (BAFTA) - dar a fost prima dată când cuplul a fost împreună la ceremonia anuală din 2023, iar diagnosticul de cancer al lui Kate a fost diagnosticat anul următor.

Joi, Regele Charles al III-lea a avut o apariție ceva mai surprinzătoare la Săptămâna Modei de la Londra, unde a stat în primul rând al prezentării de modă a designerului britanico-nigerian Tolu Coker, la doar câteva ore după arestarea fratelui său. În aceeași zi, monarhul în vârstă de 77 de ani a emis o declarație în care promitea că familia regală „își va continua datoria și serviciul față de voi toți” în mijlocul crizei care se desfășoară.

(sursa: Mediafax)