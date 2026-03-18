X a căzut din nou! Mii de utilizatori blocați global – ce se întâmplă cu rețeaua lui Elon Musk?

Panică globală pe X (fosta Twitter): platforma lui Elon Musk s-a prăbușit miercuri după-amiază, lăsând zeci de mii de utilizatori fără acces la știri, conturi sau postări. Aplicația și site-ul nu răspund – un haos total confirmat de Downdetector cu un vârf de 45.000 rapoarte.

Când și cum a început dezastrul?

Problemele au explodat în jurul orei 15:30 (EET), extinzându-se rapid în SUA, Europa și Asia. Utilizatorii raportează ecrane goale, imposibilitatea de login sau încărcare – indiferent de app sau browser. Marile orașe americane sunt cele mai afectate, dar și Bucureștiul simte unda de șoc.

X tace mâlc – atac cibernetic sau bug major?

Compania nu a scos un cuvânt oficial. NetBlocks, experții în monitorizare platforme, exclude restricții guvernamentale sau blocări de conținut: e o cădere totală a serverelor X. Speculații curg pe Reddit și alte rețele – de la DDoS la suprasolicitare.

A treia oară în 2026 – pattern îngrijorător

Nu e prima dramă: X a picat masiv pe 16 ianuarie (ecrane goale total) și 16 februarie. Utilizatorii furioși comentează: „Elon, rezolvă odată!”. Cât va dura downtime-ul? Elon Musk n-a reacționat încă pe... X.

