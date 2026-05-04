Zeci de victime în urma unui atac armat în Oklahoma

Atacul a avut loc duminică seara, fiind rănite doisprezece persoane.

„Aceasta este evident o situație foarte terifiantă și înțelegem îngrijorarea publicului și a celor implicați și depunem eforturi mari pentru a-i găsi pe suspecți”, a spus purtătoarea de cuvânt a poliției din Edmond, Emily Ward, citată de Associated Press.

Ward a precizat că momentan nu au fost făcute arestări privind cazul.

Oficialii au declarat că zece persoane au fost transportate de urgență la spitale, precizând totuși că starea victimelor este variată.

„Suntem cam peste tot, vorbind cu victimele și martorii”, mai spune oficialul.

Situat la aproximativ 21 de kilometri nord de Oklahoma City, este un lac artificial folosit pentru controlul inundațiilor, dar și o destinație populară pentru activități de agrement.

WARNING: GRAPHIC



At least 4 found with gunshot wounds in car after shooting in Edmond, Oklahoma https://t.co/rj56stpvtR pic.twitter.com/AdD4rm7mK4 — Rapid Report (@RapidReport2025) May 4, 2026

(sursa: Mediafax)