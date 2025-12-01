Zelenski despre întâlnirea cu președintele Macron: Substanțială și importantă, mai presus de toate, concentrată pe pașii care aduc mai aproape o pace justă

„Întâlnirea noastră de astăzi a fost substanțială și importantă, concentrată, mai presus de toate, pe pașii care aduc mai aproape o pace justă. Acum sunt necesare acțiuni care vor schimba cu adevărat cursul războiului și îl vor conduce către o pace justă, către un final real, așa cum avem nevoie. Și este important ca toți partenerii care pot ajuta cu adevărat să o facă”, a notat președintele Zelenski, luni pe X.

Liderul ucrainean a subliniat semnificația deosebită a sprijinului francez pentru poporul ucrainean, evidențiind „puterea relațiilor” dintre Kiev și Paris, precum și „leadershipul Franței” în eforturile de securitate europeană.

În același mesaj, președintele Ucrainei i-a mulțumit și Primei Doamne a Franței, Brigitte Macron, pentru implicarea constantă în proiecte umanitare destinate ucrainenilor.

În paralel cu întâlnirea celor doi președinți, în urma negocierilor din Florida, președintele Statelor Unite îl trimite din nou la Moscova pe emisarul său special Steve Witkoff, acuzat că ar fi foarte apropiat de ruși. Acesta urmează să se întâlnească marți cu președintele Vladimir Putin. Liderul ucrainean al acestor discuții, Rustem Oumerov, a anunțat „progrese substanțiale”.

(sursa: Mediafax)

Radu Mocanu, radu.mocanu@mediafax.ro

Keywords:ZELENSKI, FRANȚA