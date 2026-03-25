Zelenski forțează pacea: Garanții de la SUA și întâlnire cu Putin

Zelenski şi-a reînnoit, de asemenea, apelul pentru o întâlnire "între lideri" cu preşedintele rus Vladimir Putin pentru a rezolva principalele dezacorduri dintre părţi care împiedică în prezent încetarea războiului.



Preşedintele ucrainean nu a menţionat nicio dată specifică pentru următoarea întâlnire trilaterală dintre ucraineni, americani şi ruşi.



Această nouă rundă de discuţii trebuia să aibă loc la începutul lunii, dar a fost amânată din cauza izbucnirii războiului în Orientul Mijlociu.



Ucraina i-a îndemnat pe americani şi ruşi să se întâlnească din nou cât mai curând posibil, dar nu a obţinut deocamdată o dată pentru întâlnire.



"Echipa (de negociatori) a informat despre ce s-a discutat la întâlnirea din Florida: puncte, oportunităţi şi provocări. Cel mai important lucru este să se dezvolte garanţii de securitate, astfel încât să se poată face progrese către încetarea războiului. Securitatea este cheia păcii", a declarat Zelenski pe reţelele de socializare.



Preşedintele ucrainean a subliniat nevoia urgentă ca SUA, Europa şi alţi actori relevanţi de pe scena internaţională să-şi unească forţele pentru a preveni prelungirea la nesfârşit a războaielor, atât în Ucraina, cât şi în Orientul Mijlociu.



"Întâlnirile liderilor sunt necesare pentru a rezolva cu adevărat aceste probleme", a adăugat Zelenski, care solicită o întâlnire cu Putin de luni de zile, una la care ar putea să fie prezenţi şi lideri care au mediat între Moscova şi Kiev, precum preşedintele american Donald Trump şi preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.



Preşedintele ucrainean le-a cerut negociatorilor săi să facă tot posibilul pentru a se asigura că discuţiile în curs dau rezultate şi le-a cerut, de asemenea, să acţioneze pentru continuarea schimburilor de prizonieri.



Zelenski şi negociatorii săi - şeful Consiliului Naţional de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, şeful său de cabinet, Kirill Budanov, şi adjunctul său, diplomatul Sergi Kisliţia - au discutat, de asemenea, despre situaţia creată de războiul SUA şi Israelului împotriva Iranului în Orientul Mijlociu.



"Situaţia geopolitică s-a complicat din cauza războiului împotriva Iranului, iar acest lucru, din păcate, dă încredere Rusiei", a declarat preşedintele ucrainean, care a acuzat Kremlinul că prelungeşte războiul din Orientul Mijlociu prin furnizarea de informaţii Iranului.

