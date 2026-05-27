Reguli dure pentru țigările electronice. Vape-urile colorate dispar din magazine

Este vorba despre un nou proiect de lege care schimbă radical felul în care țigaretelor electronice de unică folosință vor putea fi vândute, promovate și prezentate în România. Deși inițiativa legislativă depusă recent la Parlament nu merge până la interzicerea completă a dispozitivelor de vapat, introduce o serie de restricții dure menite să reducă accesul minorilor la aceste produse și să elimine strategiile comerciale care le transformă în „gadgeturi cool” pentru adolescenți.

Proiectul legislativ pus săptămâna trecută pe masa senatorilor modifică atât Legea nr. 201/2016 privind produsele din tutun și produsele conexe, cât și Legea nr. 349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Inițiatorii spun, în expunerea de motive, că țigaretele electronice de unică folosință nu mai sunt percepute de foarte mulți minori ca fiind produse destinate exclusiv adulților, „ci ca accesorii de consum, obiecte de modă, produse «cool», asemănătoare unor gadgeturi, markere, jucării sau dulciuri ambalate colorat”.

Dispar culorile neon, personajele și ambalajele „de jucărie”

Prin urmare, una dintre cele mai importante modificări propuse vizează aspectul acestor produse. Mai exact, urâțirea lor.

Astfel, proiectul interzice introducerea pe piață a țigaretelor electronice de unică folosință care folosesc - atât pe dispozitiv, cât și pe ambalaj - culori fluorescente, culori neon, combinații cromatice stridente sau efecte vizuale decorative; ilustrații, desene personaje și elemente grafice de tip desen animat, simboluri asociate jocurilor sau reprezentări ale dulciurilor, deserturilor, gumei de mestecat și băuturilor răcoritoare.

De asemenea, vor fi interzise țigaretele electronice cu lumini decorative și efecte sonore, precum și cele cu mesaje comerciale care sugerează distracție sau divertisment „sau care pot induce percepţia că produsul este destinat ori potrivit minorilor”.

Inițiativa introduce chiar obligația ca dispozitivele să fie prezentate „în culori neutre, fără luciu, fără elemente decorative, fără imagini și fără elemente vizuale cu caracter de promovare”. Inclusiv denumirea aromei va putea fi menţionată „exclusiv într-o formă neutră”.

„Nu este vizată informarea obiectivă a consumatorului adult, ci doar eliminarea acelor mijloace de prezentare care transformă produsul într-un obiect cu aparență de jucărie, accesoriu de modă, produs alimentar sau instrument de divertisment”, explică autorii de ce au considerat necesară această schimbare.

Avertismentele, direct pe dispozitiv

O altă modificare importantă este obligarea producătorilor să inscripționeze direct pe corpul dispozitivului, nu doar pe ambalaj, mesajele:

„INTERZIS MINORILOR SUB 18 ANI”

„FUMATUL DĂUNEAZĂ GRAV SĂNĂTĂȚII”.

Avertismentele trebuie să fie vizibile, lizibile și imposibil de șters prin utilizarea normală a produsului.

Inițiatorii susțin că actuala legislație are o mare problemă, și anume: avertismentele sunt puse doar pe ambalaj, iar acesta este aruncat imediat după cumpărare. „Produsul care rămâne în mâna consumatorului este dispozitivul propriu-zis, iar acesta poate continua să aibă un aspect atractiv, colorat, lipsit de orice avertizare vizibilă”.

Influencerii, în vizor

Proiectul legislativ introduce restricții și pentru promovarea online. Astfel, sunt interzise formele directe sau indirecte de publicitate prin: rețelele sociale, platforme video, livestream-uri, aplicații mobile, coduri de reducere, clipuri de tip „unboxing”, recenzii comerciale, concursuri și tombole, campanii cu premii sau distribuirea de mostre gratuite.

Practic, prin această modificare în legislație se încearcă tăierea principalelor canale prin care produsele de vapat au devenit populare printre adolescenți, în expunerea de motive fiind arătat explicit impactul influencerilor și al promovării digitale, în special pe platformele de socializare.

„Reglementarea promovării prin reţele de socializare şi alte canale digitale este necesară deoarece aceste mijloace de comunicare pot avea un efect mult mai puternic asupra adolescenţilor decât publicitatea clasică. Un produs prezentat de persoane influente în mediul digital, asociat cu reduceri, coduri promoţionale, campanii cu premii sau recenzii comerciale, poate ajunge rapid la un public tânăr, chiar și atunci când promovarea nu este adresată explicit minorilor”, se arată în expunerea de motive.

Cumpărătorii care „par” mai tineri de 25 de ani, verificați la buletin

Sunt introduse, de asemenea, obligații mai stricte dar foarte subiective pentru comercianți.

Cu toate că vânzarea produselor care conţin tutun, a ţigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru ţigaretele electronice și a dispozitivelor pentru încălzirea tutunului este interzisă doar în cazul minorilor, un vânzător va fi obligat să îi ceară actul de identitate oricărui cumpărător care „pare a avea vârsta sub 25 de ani”. În lipsa documentului, vânzarea va fi interzisă, conform proiectului de lege.

Inițiatorii insistă că pragul de 25 de ani nu schimbă limita legală de 18 ani, ci reprezintă doar „un prag preventiv de verificare”.

„Pragul de 25 de ani nu reprezintă o interdicţie de cumpărare pentru persoanele majore şi nu modifică limita legală de 18 ani. El reprezintă un prag preventiv de verificare, menit să evite situaţiile în care minori de 16 sau 17 ani pot fi confundaţi cu persoane majore. Persoanele care au împlinit 18 ani pot cumpăra produsul, dar trebuie să îşi dovedească vârsta atunci când există risc de confuzie”, se arată în expunerea de motive.

Vânzarea online, condiționată de verificarea identității

O altă zonă vizată este comerțul online. Conform noilor reguli, țigaretele electronice de unică folosință vor putea fi cumpărate pe internet doar prin cont de utilizator și doar după verificarea vârstei.

Mai mult, curierii vor avea obligația să verifice actul de identitate la livrare, iar coletul nu va mai putea fi: lăsat la ușă; predat vecinilor; lăsat la recepție sau predat minorilor. Autorii susțin că actualele reguli permit ocolirea cu ușurință a interdicțiilor: „Vânzarea prin mijloace electronice sau livrarea prin curier poate permite evitarea controlului real asupra vârstei persoanei care cumpără și primește produsul”.

Vape-urile de la casele de marcat, băgate sub tejghea

Noile reglementări lovesc și în marketingul din punctele de vânzare. Astfel, în punctele nespecializate - supermarketuri, benzinării, magazine alimentare sau chioșcuri - țigările electronice de unică folosință nu vor mai putea fi expuse la vedere. Ele vor trebui ținute în spații închise sau mobilier netransparent și vor putea fi oferite doar la cererea clientului.

„Amplasarea produselor la casă sau în vitrine vizibile contribuie la normalizarea lor și la creșterea curiozității în rândul minorilor”, explică autorii.

Proiectul introduce și sancțiuni substanțiale. Pentru vânzarea către minori, amenzile pornesc de la 10.000 de lei și pot ajunge la 20.000 de lei în cazul repetării faptei, împreună cu suspendarea activității comerciale.

De asemenea, firmele care nu respectă regulile privind verificarea vârstei la livrare, expunerea produselor sau promoțiile comerciale riscă amenzi și suspendarea activității online. Produsele rezultate din contravenții vor fi confiscate și distruse.

„Prezenta inițiativă legislativă reprezintă o alternativă proporțională la interdicția totală. Ea nu elimină produsul de pe piață, ci elimină acele elemente de prezentare și comercializare care îl fac deosebit de atractiv pentru minori”, explică autorii.