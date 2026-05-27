de Redacția Jurnalul    |    27 Mai 2026   •   10:50
Vreme instabilă în Capitală: Caniculă urmată de averse și rafale de vânt
Vremea se schimbă brusc în Capitală.

Miercuri, 27 mai, Bucureștiul intră sub o informare meteorologică de instabilitate atmosferică, valabilă până joi seară. Ziua va fi călduroasă, cu maxime de 31 de grade Celsius, dar noaptea aduce averse și rafale de vânt.

Miercuri, vremea în București va fi călduroasă, cu maxime de 31 de grade. Cerul rămâne mai mult senin, iar vântul suflă slab și moderat pe parcursul zilei. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 31 de grade. Minimele coboară la 15–18 grade.

În a doua parte a nopții, cerul se acoperă temporar. Vântul se intensifică, cu rafale de 40–45 km/h, și sunt posibile averse și descărcări electrice.

Joi, vremea se răcește semnificativ față de ziua precedentă și devine normală din punct de vedere termic. Cerul va fi temporar noros. Sunt posibile averse slabe, iar vântul va mai sufla cu rafale de până la 40–45 km/h. Temperatura maximă va fi de 23–25 de grade.

ANM a emis un mesaj de informare meteorologică pentru instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului. Acesta este valabil pentru municipiul București în intervalul 27 mai, ora 10 – 28 mai, ora 21.

