Netanyahu, din nou pe patul de spital: Audierile în procesul de corupție, date peste cap de urgențele medicale

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a părăsit aseară spitalul Hadassah Ein Kerem din Ierusalim, după ce a primit tratament stomatologic, a declarat biroul său pentru The Times of Israel.

Oficialii israelieni au declarat că Netanyahu a ajuns la spital pentru intervenții stomatologice. Sănătatea premierului a devenit un subiect de interes major după ce mai multe incidente l-au expus criticilor privind ascunderea de informații medicale față de public, ceea ce a dus la speculații considerabile cu privire la starea generală de sănătate a prim-ministrului.

Biroul său adaugă că premierul va părăsi audierea din procesul său de corupție astăzi dimineață din cauza „obligațiilor diplomatice”.

Audierea lui Netanyahu de ieri s-a încheiat și ea mai devreme din „motive diplomatice și de securitate”. Mărturia sa a fost afectată de numeroase întârzieri, premierul solicitând frecvent anularea sau scurtarea audierilor.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost tratat cu succes pentru un cancer de prostată în stadiu incipient. Anunțul public a fost făcut de acesta pe rețelele sociale pe data de 24 aprilie 2026, odată cu publicarea raportului său medical anual.

Tumora malignă avea o dimensiune de sub un centimetru. Aceasta a fost detectată în timpul unei monitorizări medicale de rutină. Controlul a avut loc după o operație anterioară suferită în decembrie 2024 pentru adenom de prostată.

Medicii i-au oferit opțiunea de monitorizare activă sau intervenție. Netanyahu a ales tratamentul imediat și a urmat ședințe scurte de radioterapie țintită la Spitalul Hadassah din Ierusalim.

Boala a fost eliminată complet, fără a lăsa urme sau metastaze. Medicii curanți au confirmat că tumora a dispărut, iar liderul în vârstă de 76 de ani a declarat că se află într-o „condiție fizică excelentă”.

Netanyahu a recunoscut că a amânat publicarea raportului medical cu două luni. Decizia a fost luată pentru ca informația să nu fie speculată politic sau folosită ca instrument de propagandă de către regimul de la Teheran în timpul conflictului militar dintre Israel și Iran. De altfel, în martie 2026, presa de stat iraniană și zvonurile din online susțineau în mod fals că acesta ar fi decedat.

(sursa: Mediafax)