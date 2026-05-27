SUA, zguduită de un nou conflict politic: Biden dă în judecată administrația Trump

de Redacția Jurnalul    |    27 Mai 2026   •   08:05
Hepta/Administrația Trump și Joe Biden se confruntă într-un nou proces federal

Fostul președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a dat în judecată Departamentul de Justiție, încercând să împiedice publicarea unor înregistrări audio și transcrieri ale conversațiilor private purtate cu biograful său în perioada 2016-2017.

Procesul a fost depus marți la o instanță federală din Washington DC, înainte ca Departamentul de Justiție să publice, pe 15 iunie, materialele solicitate de Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților și de organizația conservatoare Heritage Foundation.

Materialele au fost solicitate, după ce înregistrările au fost utlizare în cadrul anchetei desfășurate în 2023 de fostul procuror special Robert Hur privind gestionarea unor documente clasificate de către Biden. Ancheta s-a încheiat fără formularea unor acuzații penale, relatează Reuters.

Departamentul de Justiție a respins inițial solicitarea Heritage Foundation privind accesul la documente, invocând excepții prevăzute de Legea privind Libertatea Informației.

Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a generat o schimbare, întrucât noul Departament de Justiție a anunțat că va transmite materialele Comisiei Judiciare.

Avocații lui Biden susțin că solicitarea comisiei este doar un pretext pentru a evita restricțiile federale care împiedică publicarea acestor înregistrări.

Prin proces, fostul președinte cere instanței să declare solicitarea invalidă și să blocheze definitiv transmiterea materialelor către comisie.

În 2023, președintele Joe Biden a fost anchetat în legătură cu mai multe documente clasificate care au fost găsite în birourile sale din și în mai multe reședințe, unele dintre ele datând din perioada în care ocupa funcția de vicepreședintele al președintelui Barack Obama.

Înregistrările care fac obiectul procesului au fost realizate în locuința lui Biden, în timpul discuțiilor pentru scrierea volumului său de memorii din 2017, „Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose”.

Cartea descrie perioada în care Biden lua în calcul o candidatură la președinție, în 2016, în timp ce fiul său cel mare, Beau Biden, suferea de cancer cerebral.

 

(sursa: Mediafax)

